Кикшеринг «МТС Юрент» подвел итоги сезона в Тюмени: поездки на самокатах стали на 28% короче, превратившись в по-настоящему транспортные

Кикшеринг «МТС Юрент» проанализировал поездки жителей Тюмени на самокатах сервиса в сезоне 2025 г. Тюменцы проехали почти 2,5 млн километров по столице Тюменской области. Для аренды пользователями были доступны новые электросамокаты модели Ninebot S90L, оснащенные поворотными сигналами и двумя дашбордами для удобства и безопасности пользователей и всех участников дорожного движения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Тюмень — один из лидеров по росту числа транспортных поездок среди российских городов. Около 85% поездок в этом сезоне были целевыми из точки А в точку Б. Среднее время поездки на самокатах «МТС Юрент» снизилось по сравнению с прошлым сезоном почти на 28% — с 18 в 2024 г. до 13 мин в 2025, что говорит о существенном росте доли коротких транспортных поездок. Более 60% поездок не превышали 10 мин. При этом выросла частотность поездок на пользователя, а общее количество поездок на самокатах сервиса увеличилось почти на 44% по сравнению с 2024 г.

Наиболее распространенные сценарии — от дома до работы, торгового центра или спортзала, а также в качестве транспорта «последней мили» — от остановки общественного транспорта до дома, работы и наоборот. Пик активности пользователей приходился на утренние и вечерние часы: с шести до 10 утра и с пяти до 10 вечера — в это время они едут на работу, учебу или возвращаются домой. Самыми популярными маршрутами для поездок стали Цветной бульвар, набережная реки Тура, площадь 400-летия, улицы Республики, Герцена, Малыгина, 50 лет Октября, Широтная, Пермякова. Тюменцы активно использовали самокаты в спальных районах города, чтобы добираться до остановок общественного транспорта.

В сезоне 2025 г. «МТС Юрент» отмечает снижение аварийности: 99,99% поездок завершились без каких-либо происшествий. А общее количество инцидентов с самокатами сервиса, включая ДТП и падения, сократилось на 30%. Это произошло как из-за мер саморегулирования, введенных кикшерингом, так и за счет повышения осознанности и опыта самих водителей самокатов.

Активно использовать самокаты «МТС Юрент» в этом сезоне начали подведомственные службы Администрации Тюмени. В частности, контролировать качество содержания городских территорий с помощью электросамокатов сервиса стали сотрудники Муниципального казенного учреждения «Служба заказчика по благоустройству Ленинского-административного округа города Тюмени», которым оператор предоставил доступ к самокатам. На устройствах сервиса она совершали регулярные объезды территории Ленинского административного округа города Тюмени и контролировали работу подрядчиков — дворников, дорожных рабочих и механизированной техники, используемой, например, для уборки улиц.

Для обеспечения города инфраструктурой для средств индивидуальной мобильности, удобства пользователей и порядка на тротуарах кикшеринг «МТС Юрент» совместно с коллегами по рынку нарисовал и обновил более 1,5 тыс. парковочных мест во всех районах города, увеличив этот показатель по сравнению с 2024 г. в семь раз.

По данным «МТС Юрент», в прошедшем сезоне в Тюмени изменилась аудитория сервиса: количество женщин, которые пользовались самокатами «МТС Юрент», увеличилась почти на 15 процентных пунктов с прошлого года — до 38%. Доля мужчин — 62% соответственно. При этом женщины предпочитали брать самокаты в темное время суток, поскольку после наступления темноты чувствуют себя безопаснее на самокате, нежели пешком или в общественном транспорте. Основной возраст пользователей — от 18 до 34 лет, при этом выросла доля аудитории старше 40 лет — до 20%. Почти половина пользователей сервиса в Тюмени состоят в браке, у них есть дети. По профессиям преобладают ИT-специалисты, специалисты в экономической, юридической сферах, в сезоне 2025 г. также значительно выросло число райдеров, работающих в сфере здравоохранения и образования (до 16%).