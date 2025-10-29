БК «Ингосстрах-Инвестиции» построила информационную учетную систему вместе с ГК «Хомнет»

В БК «Ингосстрах-Инвестиции» внедрен программный продукт «Хомнет:НФО» для автоматизации ведения учета на едином плане счетов и подготовки отчетности по отраслевым стандартам бухгалтерского учёта (ОСБУ), а также разработан функционал для сбора управленческой отчетности в базе «Хомнет:НФО», внедрены продукты «Хомнет:XBRL» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8». Об этом CNews сообщил представитель ГК «Хомнет».

БК «Ингосстрах-Инвестиции» осуществляет депозитарную, дилерскую и брокерскую деятельность, деятельность по инвестиционному консультированию и деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Перед БК «Ингосстрах-Инвестиции» стояла задача — внедрить специализированное программное обеспечение для полной автоматизации бухгалтерского и финансового учета в строгом соответствии с требованиями регуляторов, а также расчета зарплаты и кадрового учета.

Для выбора оптимального решения был проведен комплексный анализ рынка с четкими критериями отбора: соответствие нормативным требованиям — готовое решение всех задач регуляторной отчетности; надежность вендора — проверенная репутация и стабильность компании; экспертиза — квалификация специалистов по работе с НФО; референсы в отрасли — успешный опыт внедрения в аналогичных организациях; экономическая эффективность — оптимальное соотношение цены и функционала.

БК «Ингосстрах-Инвестиции» выбрала продукты: «Хомнет:НФО», «Хомнет:XBRL» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8». Партнером по автоматизации выступила ГК «Хомнет».

В БК «Ингосстрах-Инвестиции» выполнены следующие работы: внедрен программный продукт «Хомнет:НФО» (на базе «1С:Бухгалтерия 8. Корп») для автоматизации ведения учёта на едином плане счетов (ЕПС) и процесса подготовки отчётности в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учёта (ОСБУ) и налогового учёта; разработан функционал для сбора управленческой отчетности в базе «Хомнет:НФО»; внедрен продукт «Хомнет:XBRL» для автоматизации подготовки полного пакета отчётности (БФО, НСО) в формате XBRL; внедрен продукт «1С:Зарплата и управление персоналом 8» для автоматизации расчета зарплаты и управления персоналом, и выполнена интеграция с Active Directory; проведена настройка систем в соответствии с потребностями участника рынка ценных бумаг; настроен обмен данными между всеми подсистемами; настроена загрузка/выгрузка банковских документов.

БК «Ингосстрах-Инвестиции» получила информационную систему, в которой ведет бухгалтерский учёт на ЕПС, в соответствии с ОСБУ, формирует формы бухгалтерской (финансовой) отчётности и надзорной отчетности в формате XBRL, ведёт налоговый учёт; а также осуществляет расчет зарплаты, подбор кадров, кадровый учет, проводит анализ кадрового состава и формирует регламентированную и аналитическую отчетность.

Специалисты ГК «Хомнет» провели обучение пользователей информационной системы, в частности провели инструктаж специалистов по загрузке таксономии, настройке соответствий между значениями осей (аналитик), по автоматизированному сбору и ручному вводу данных, просмотру и валидации данных, выгрузке отчетности в формате XBRL. Обеспечили поддержку сотрудников при подготовке отчётности.

Информационная система принята в промышленную эксплуатацию. ГК «Хомнет» осуществляет её сопровождение.