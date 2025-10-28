CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Точка Банк» встроил интернет-эквайринг в «1С»

«Точка Банк» интегрировал интернет-эквайринг в решения «1С». Клиенты, работающие в «1С:Розница» и «1С:Управление нашей фирмой», смогут выставлять ссылку на оплату и получать платежи банковскими картами через интерфейс «». Теперь он покрывает все основные сценарии бизнеса по приему онлайн-платежей без дополнительных подключений и сторонних сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

«1С» развивает сервис «1С:Онлайн-заказы», который помогает предпринимателям и компаниям принимать оплаты онлайн напрямую. До сих пор пользователи могли принимать платежи только по СБП, включая решения «Точки», и реквизитам. Сейчас у компаний появилась полноценная альтернатива в виде интернет-эквайринга от «Точка Банк» — покупатель сможет оплачивать счета так же просто, как в интернет-магазине. Продавец формирует счет в «1С» и отправляет ссылку покупателю. При нажатии на кнопку оплаты у покупателя открывается платежная форма банка-эквайера.

СБП остается удобным и быстрым способом перевода, который многие клиенты выбирают каждый день. Интернет-эквайринг же дополняет его как массовый и наиболее привычный способ оплаты картой. В результате покупатель получает альтернативу платить так, как ему удобно, а предприниматель — инструмент, который закрывает все сценарии приема платежей и помогает повышать конверсию в оплату.

«Мы понимаем, что у каждого покупателя есть свой привычный способ оплаты: кто-то выбирает СБП, кто-то всегда платит картой. И наша задача — уважать этот выбор и дать возможность бизнесу предлагать лучшие платежные решения для своих клиентов.

Наше партнерство с «1С» — это стратегически важное решение, интеграция платежного решения в их ПО — событие, которое затрагивает очень широкий рынок. В экосистеме «1С» работает большая часть российского бизнеса, и интеграция платежных решений в их продукты открывает новые возможности для тысяч компаний. Вместе с «1С» мы запускаем проекты, которые помогают предпринимателям и партнерам. Все совместные решения направлены на одно – упростить работу бизнеса, сделать ее удобнее и дать компаниям инструменты для роста. При этом все работает в знакомой рабочей среде «1С», где покупатель в двух популярных бизнес-решениях получает понятный и удобный интерфейс оплаты, а бизнес экономит свое время и хранит данные в одном месте», — сказал лидер платежных интеграций «Точка Банк» и «1С» Рамиль Салимгареев.

«Развитие интеграции с «Точка Банком» даст пользователям наших программ новые удобные возможности организации продаж и приема оплаты, при этом вся информация будет сразу попадать в базу «1С», ее не надо будет заносить повторно из других систем», — отметила руководитель отделения разработки и эксплуатации сервисов фирмы «1С» Людмила Голицына.

В первую очередь это решение подходит для компаний, торгующих в онлайне: онлайн-ритейлерам и сервисным организациям, которые выставляют счета физлицам.

Чтобы начать принимать платежи по картам из «1С», не нужно открывать расчетный счет в «Точка Банке». Достаточно заключить единоразовый договор на подключение интернет-эквайринга.

