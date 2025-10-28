RUVDS ввел в работу серверные мощности в Башкирии

Хостинг-провайдер RUVDS начал предоставлять услуги виртуального хостинга в Республике Башкортостан. Оборудование введено в строй в дата-центре «Уфанет» в Уфе и уже доступно пользователям. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«Это наша 13-я локация в России и 20-я, юбилейная, если учитывать и зарубежные площадки. Регион динамично развивается: в Республике сосредоточено огромное количество вычислительных мощностей – она входит в число лидеров в масштабах страны. Наше присутствие обусловлено концепцией планомерного масштабирования RUVDS и призвано как удовлетворить текущий спрос, так и сформировать задел для дальнейшего роста в рамках региона. А это и увеличение вычислительной мощности, и новые возможности для местного бизнеса, и удобство для наших клиентов, заинтересованных в работе в этом регионе», – отметил генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

В дата-центре, в котором введено в строй оборудование хостинг-провайдера, реализована двухлучевая схема бесперебойного энергоснабжения, резервируемая ДГУ СКВ ЦОД, состоящей из мультизональной системы, сплит-кондиционеров и прямого фрикулинга. Резервирование обеспечивается дизель-генераторами мощностью 250 кВт, организовано автоматическое переключение между двумя независимыми электрическими вводами в ЦОД. Объект оснащен современными системами безопасности, в том числе системой круглосуточного видеонаблюдения, а также автоматической системой газового пожаротушения.

Ввод в строй новых мощностей и расширение географии работы лежат в основе стратегического видения RUVDS. Только в 2025 г. компания запустила локации в Краснодаре, Омске, Мурманске и Ереване, а также модернизировала собственный дата-центр в подмосковном Королеве.