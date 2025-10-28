CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Нейросеть помогает получить разрешение на такси в Подмосковье

Процесс выдачи и аннулирования разрешений на работу такси в регионе стал проще благодаря искусственному интеллекту и специальным сервисам предварительной проверки. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь документы, которые заявители загружают в онлайн-форму, оперативно распознает и анализирует ИИ. Верные файлы нейросеть отмечает галочкой. Если какие-то документы не прошли проверку, заявителю сразу видно, какие именно, и он может тут же их заменить», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Также в услугу добавили автоматическую проверку налогового статуса и упрощенное подписание документов электронной подписью.

Услуга «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Транспорт» – «Такси и пассажирские перевозки». Собственники или владельцы могут внести, изменить или исключить сведения о транспортном средстве, а перевозчики - получить, внести изменения или аннулировать разрешение.

Воспользоваться услугой могут юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Московской области. Она предоставляется бесплатно в течение одного-пяти рабочих дней.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на сайте с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. При первичном обращении необходимо внести ТС в реестр легковых такси.

