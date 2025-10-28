MONT и «Инполюс» начали сотрудничество в целях развития экосистемы интеграционных решений

Группа компаний MONT заключила партнерское соглашение с российским разработчиком решений для интеграции и управления корпоративными данными «Инполюс». Цель сотрудничества – совместное развитие и продвижение на рынке экосистемы решений Inpolus Integration Platform, ядром которой выступает корпоративная шина данных Inpolus ESB. Об этом CNews сообщили представители MONT.

Интеграционные технологии остаются одним из самых востребованных направлений у заказчиков среднего и крупного бизнеса. При этом многие компании по-прежнему полагаются на западные аналоги или внутренние разработки на базе open source. Inpolus Integration Platform предлагает зрелую, полностью отечественную альтернативу, зарегистрированную в реестре российского ПО и доказавшую эффективность в корпоративных внедрениях.

«У нас с компанией “Инполюс” долгая история сотрудничества. Мы видели, как команда шаг за шагом шла к созданию собственного решения, и рады, что теперь можем развивать партнерство в новом формате. В ближайшее время мы планируем увеличить число партнеров, обладающих экспертизой по этой платформе, чтобы масштабировать проекты и внедрения», — отметила Инна Мурзина, куратор направления от MONT.

Компания «Инполюс» обладает экспертизой в области интеграции корпоративных систем и участвует в реализации ключевых ИТ-проектов российских организаций. Новый этап сотрудничества с MONT станет основой для формирования устойчивой экосистемы отечественных решений, способной закрывать широкий спектр задач бизнеса.

«Для нас это не просто соглашение, а шаг к созданию сильного сообщества вокруг российских интеграционных решений. Вместе с MONT мы хотим, чтобы у партнеров и заказчиков была уверенность: на отечественных технологиях можно строить устойчивую и современную инфраструктуру», — отметила Оксана Апостолова, заместитель генерального директора компании «Инполюс».