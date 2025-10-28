IBS помогает «ГК ЕКС» автоматизировать управление строительными проектами

Компания IBS провела пилотную эксплуатацию единой системы управления строительными проектами для «ГК ЕКС», создала инструмент календарно-сетевого планирования и платформу управления строительными проектами в отдельных структурах. Проект охватил несколько регионов России. Об этом CNews сообщил представитель IBS.

«ГК ЕКС» проектирует и возводит объекты для создания комфортной городской среды, модернизирует социальную, транспортную и жилищно-коммунальную инфраструктуру.

«ГК ЕКС» сотрудничает с сотнями клиентов в большинстве субъектов Российской Федерации и ведет около тысячи активных проектов, число и объемы которых быстро растут. Для оптимизации работы компании потребовалась единая комплексная система по управлению строительными процессами на объектах. Разработку и внедрение платформы предприятие передало на аутсорсинг IBS.

В рамках первого этапа проекта — с октября 2023 г. по апрель 2025 г. — команда IBS проанализировала технологический стек «ГК ЕКС» с учетом опыта и специфики предприятия, составила дорожную карту поэтапной трансформации и план масштабирования системы. Основным результатом стала пилотная эксплуатация новой платформы с участием 20 пользователей. Эксперты IBS также предложили решение для календарно-сетевого планирования и запустили систему управления строительными проектами в отдельных структурах предприятия.

Для успешного проектирования и внедрения программного продукта «ГК ЕКС» создала бизнес-стартовое подразделение, полностью дублирующее функциональность управления строительным проектом «на местах».

К системе подключили экопромышленные парки и объекты в Москве, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской и Новосибирской областях, Приморском и Ставропольском краях.

На следующем этапе проекта IBS планирует формировать и развивать типовое решение для сквозного управления строительными проектами компании. Систему выстроят на базе «1С» и инструмента календарно-сетевого планирования. Внедрение платформы позволит оцифровать операционные процессы, при этом предприятие сведет к минимуму участие строителей на площадках в учете и вводе данных. Вся информация по всем проектам будет храниться в стандартизированных форматах. К ней можно будет оперативно получать доступ через единую систему, что повысит скорость принятия управленческих решений.

Игорь Волк, директор по развитию бизнеса департамента «ТНП, ритейл, строительство» компании IBS, сказал: «По итогам реализованной части проекта мы продолжаем активно взаимодействовать с “ГК ЕКС” в рамках формирования типового решения по управлению строительными проектами. Объединение усилий в области автоматизации строительства, интеграция глубоких отраслевых компетенций “ГК ЕКС” и опыта IBS в разработке и внедрении ИТ-решений будут способствовать технологическому развитию и повышению эффективности процессов в сфере строительства».

Даниил Полотнов, руководитель управления автоматизации «ГК ЕКС», отметил: «После внедрения платформа обеспечит сквозную поддержку процессов на наших стройплощадках по всей России. Новая система унифицирует и упростит управление проектами, а значит, мы сможем достигать большего, расходуя меньше времени и ресурсов. Это хороший фундамент, чтобы укрепить позиции на рынке».