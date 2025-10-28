CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Газпромтранс» переходит на отечественную ERP-систему в рамках программы импортозамещения

Компания «Газпромтранс» представила первые результаты масштабного проекта по импортозамещению ERP-системы (системы планирования ресурсов предприятия). Об этом CNews сообщили представители ООО «Хоулмонт».

«Газпромтранс» переходит с ERP, которая использовалась в компании более 15 лет, на решение на базе отечественной платформы. На данный момент в новой системе уже работают 496 сотрудников во всех филиалах компании, отвечающих за организацию железнодорожных перевозок, диспетчеризацию и учет подвижного состава.

«Мы полностью перевели на новую ERP процессы оформления документов по ж/д перевозкам. В следующих этапах планируем мигрировать финансово-управленческий блок, модули тарификации, взаимодействия с поставщиками, а также учет запчастей и ремонтов подвижного состава. Поэтапный ввод новых модулей и параллельная работа старой системы позволили обеспечить плавный переход без остановки бизнес-процессов и возможность раньше вывести важную для бизнеса функциональность в промышленную эксплуатацию», — отметила руководитель проекта Ирина Чепик.

Выбор отечественной платформы для быстрой разработки решений уровня ERP уже принес операционные улучшения: повышение быстродействия; удобство веб-интерфейса для пользователей; сокращение сроков разработки новых модулей за счет широкой библиотеки готовых компонентов.

Важным фактором успеха стало использование готовых компонентов для параллельного запуска новой системы. Также новая платформа доказала свою эффективность для совместной работы команд заказчика и разработчика.

