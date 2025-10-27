CorpSoft24 обогатил продуктовый портфель аналитикой Modus

Оператор цифровой экосистемы для бизнеса CorpSoft24 заключил соглашение о партнерстве с компанией Modus (ООО «БиАй Про»), российским разработчиком аналитических систем. Благодаря этому CorpSoft24 предложит заказчикам решения вендора как отдельные программные продукты или как компоненты комплексного проекта автоматизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Собирая и обрабатывая нужную информацию из самых разных источников, BI-платформа позволяет организовать единую среду для аналитики и отчетности на основе полных и актуальных данных, максимально эффективно заниматься прогнозированием и принятием управленческих решений по всем видам корпоративных ресурсов.

Компания Modus (ООО «БиАй Про») разрабатывает аналитические продукты с 2014 г. В портфеле вендора решения Modus BI для визуализации данных и Modus ETL, предназначенное для управления данными: сбора из разных источников, повышения качества, записи в целевое хранилище и передачи в BI-систему.

Решения работают с любыми источниками данных: файлами, базами данных, облачными и web-сервисами (CRM, ERP и т.п.), а также с любым бизнес-приложением, к которому возможно подключение по API. Все продукты построены на основе low-code и имеют широкий спектр настроек и коннекторов «из коробки», что делает онбординг в продукт и time-to-market минимальными.

Отдельная особенность Modus в том, что компания входит в экосистему «1С», а значит, бесшовно интегрируются со всеми итерациями «1С».

Эти качества аналитических решений важны для головной компании CorpSoft24, занимающейся разработкой и внедрением информационных систем, а также для ее дочерней компании «Спутник ERP», чья деятельность сосредоточена на внедрении готовых бизнес-приложений, таких как «1С:ERP Управление холдингом», «1С:ERP Управление предприятием», «1С:Управление холдингом».

Стороны уже имеют совместный опыт проектной работы. Так, в данный момент «Спутник ERP» реализует проект перехода крупной компании с ERP-системы SAP на «1С:ERP Управление холдингом». Заказчику потребовалось адаптировать существующую BI-систему под особенности новой платформы, и в качестве оптимального инструмента для этих целей был выбран Modus ETL.

«CorpSoft24 всегда делал ставку на комплексный подход к проектам автоматизации, позволяющий нашим заказчикам закрыть все задачи, получить единое окно поддержки и сопровождения внедренных продуктов. Поэтому расширение перечня наших компетенций инструментами BI является своевременным и органичным – как ответ на усиливающееся потребности компаний в повышении эффективности процессов за счет глубокой аналитики данных», – сказал Андрей Захаров, генеральный директор компании «Спутник ERP» (входит в структуру CorpSoft24).

«Культура работы с данными – признак высокой цифровой зрелости бизнеса. Поэтому мы рады видеть, что спрос на наши решения постоянно растет. Для их внедрения и сопровождения мы сформировали партнерскую сеть, которая в последнее время активно привлекает в том числе франчайзи «1С». CorpSoft24 – один из лидеров российского рынка в сфере внедрения решений на платформе «1С», и аналитика больших данных является для коллег перспективным направлением. Поэтому мы оказываем всестороннюю поддержку партнеру и поддерживаем любые инициативы по развитию совместного бизнеса», – сказал руководитель направления по развитию бизнеса с партнерами компании Modus Александр Богданов.