M1Cloud внедрил систему мониторинга виртуальной инфраструктуры в реальном времени

Сервис-провайдер M1Cloud реализовал комплексную систему мониторинга облачной инфраструктуры заказчиков, обеспечивающую контроль за состоянием всех ИТ-ресурсов в реальном времени. Решение направлено на повышение отказоустойчивости, предиктивное выявление неисправностей и обеспечение непрерывности сервисов. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

Многоуровневый контроль инфраструктуры

Мониторинг охватывает все уровни облачной экосистемы — от физического оборудования до виртуальных машин и систем управления. Система собирает и анализирует телеметрию из следующих компонентов:

– Гипервизорная среда (VMware ESXi, KVM, Hyper-V) — отслеживаются загрузка CPU, использование оперативной памяти, IOPS, задержки ввода-вывода и состояние виртуальных сетевых интерфейсов.

– Системы хранения данных (СХД) — ведется анализ доступного пространства, производительности пулов и состояния дисков (NVMe SSD, SAS, NL-SAS). Реализовано раннее оповещение при достижении пороговых значений по задержкам, деградации RAID-массивов и сбоях в контроллерах.

Сетевые устройства и каналы связи — контролируется стабильность соединений, пропускная способность, потери пакетов, перегрузки на портах и параметры оптических модулей (температура, мощность сигнала, уровень ошибок CRC).

Инженерная инфраструктура дата-центров — осуществляется сбор показателей температуры, влажности, энергопитания и состояния ИБП для предотвращения аварий на физическом уровне.

Автоматизация и самообслуживание

Добавление новых узлов и хостов происходит автоматически. При изменении конфигурации платформы система динамически регистрирует новые ресурсы в мониторинге и исключает выведенные из эксплуатации, что минимизирует участие оператора и снижает риск человеческой ошибки.

Система поддерживает автоматическую корреляцию событий — объединяет сигналы из разных источников, помогая быстрее локализовать первопричину инцидента.

Интеллектуальные оповещения и интеграция

Мониторинг интегрирован с системами ITSM и DevOps-инструментами (Zabbix API, Prometheus, Grafana, vRealize Operations). Это позволяет визуализировать метрики, формировать SLA-отчеты и управлять инцидентами через единый интерфейс.

Настроены гибкие правила оповещения по e-mail, Telegram и REST API с приоритизацией по критичности и зависимостям сервисов.

Контроль управляющих компонентов

Особое внимание уделяется состоянию ключевых систем управления — VMware Cloud Director, VCDA, vCenter, NSX-V и NSX-T. Отслеживаются статусы служб, цифровые сертификаты, интеграционные зависимости между компонентами, доступность API-функций и время отклика сервисов.

Дмитрий Соловьев, технический директор M1Cloud: «Наша цель — не просто собирать метрики, а обеспечить предсказуемость работы инфраструктуры. Мы анализируем аномалии и применяем детализированные сценарии мониторинга для всех слоев — от аппаратных компонентов до уровня виртуальных сетей. Это позволяет нам реагировать на инциденты до того, как они затронут бизнес заказчика».

Внедрение новой системы мониторинга позволило M1Cloud повысить точность диагностики, сократить среднее время восстановления сервисов (MTTR) и оптимизировать процессы технической поддержки.

