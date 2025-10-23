CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«ИИ-инженер» и «Цифровой заказчик»: новые профессии для студентов РУДН от «Школы 21»

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы и «Школа 21» открыли совместный кампус. Студенты РУДН дополнительно к своей специальности смогут бесплатно изучать востребованные языки программирования, работать с данными, осваивать машинное обучение и применять искусственный интеллект для решения практических задач. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Участников обучения поздравил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Сегодня все больше молодых людей выбирают специальности, связанные с искусственным интеллектом, анализом данных и программированием. Нейросети способны писать код высокого качества, но это не отменяет необходимости глубокого понимания того, как устроены эти системы. Поэтому выпускники ведущих вузов страны должны знать теоретические основы и принципы работы современных технологий и уметь самостоятельно с ними работать. Именно такое сочетание — прочная теоретическая база и практические навыки — дает «Школа 21» благодаря практико-ориентированному формату. Чтобы подготовить высококвалифицированного специалиста, недостаточно просто дать инструменты — нужно заложить фундамент понимания. Мы используем самые современные и эффективные образовательные практики, чтобы ликвидировать разрыв между требованиями индустрии и компетенциями молодых специалистов».

