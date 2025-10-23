ADV-T стал официальным партнером ИТ-вендора «Инферит»

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключил партнерское соглашение с системным интегратором полного цикла ADV-T. Теперь в проектах ADV-T будет использоваться система инвентаризации, учета и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен». Об этом CNews сообщили представители Softline.

ADV-T обеспечивает полный цикл работ по созданию и развитию ИТ-инфраструктуры — от проектирования и внедрения до сервисной поддержки систем любого масштаба. Опыт ключевых сотрудников компании превышает 20 лет, за последние пять лет реализовано более 700 проектов в коммерческом и государственном секторах, включая ритейл, промышленность и телеком.

Сервисная модель ADV-T охватывает разные форматы обслуживания: контрактную поддержку, разовые ремонтные работы, а также гибкие пакетные сервисы по подписке. Такой подход позволяет заказчикам выбрать сервис под собственные задачи и бюджет, сохраняя надежность и предсказуемость работы инфраструктуры.

Как отметили в ADV-T, его ключевой задачей в совместных проектах с «Инферит» станет развитие комплексных сервисов и консалтинга на базе системы «Инферит ИТМен». Это даст компаниям не просто систему учета, а единый источник достоверных данных об их ИТ-активах. «Инферит ИТМен» собирает разрозненные данные, приводит их к единому стандарту, идентифицирует и обогащает. В результате клиенты ADV-T получают полный контроль над своей ИТ-инфраструктурой и основу для принятия стратегических решений, что важно в условиях импортонезависимости.

За счет экспертизы ADV-T и «Инферит» в области ИТ-инфраструктуры и технической поддержки заказчики получат не только инструмент автоматизации, но и полноценное сервисное обслуживание.

«Мы на собственном опыте убедились в эффективности решения “Инферит ИТМен”. Проведенная с его помощью инвентаризация нашей ИТ-инфраструктуры прошла буквально “на лету”: система быстро выявила невостребованные позиции, в том числе замороженные под ЗИП, что позволило оперативно оптимизировать ресурсы. В результате мы получили ощутимый экономический эффект в кратчайшие сроки», — отметил Алексей Ушаков, генеральный директор ADV-T.

«Мы видим в ADV-T надежного и профессионального партнера, способного эффективно реализовывать проекты на базе наших решений. Сочетание технологической экспертизы “Инферит” и опыта ADV-T в построении ИТ-инфраструктуры позволит заказчикам получать максимальную отдачу от цифровой трансформации и вносить вклад в развитие технологической независимости России», — отметил Павел Витков, директор по продажам программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Партнерская программа «Инферит» рассчитана на интеграторов, реселлеров и другие ИТ-компании, специализирующиеся на отечественном ПО. Она включает операционную систему «МСВСфера», разработанную подразделением вендора «Инферит ОС», и систему инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен». Благодаря программе партнерам «Инферит» доступны персональные скидки и комиссионные вознаграждения, обучение и сертификация, участие в совместных маркетинговых активностях, техническая и коммерческая поддержка.