В аптеках «36.6» запустили оплату улыбкой

Сбербанк и «Аптечная сеть 36.6» договорились о сотрудничестве в технологической сфере: в более чем 2000 аптек установлены новейшие платежные терминалы, которые поддерживают сервис «Оплата улыбкой». Теперь покупатели могут оплачивать лекарства и товары для здоровья не только картой или телефоном, но и с помощью биометрии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Когда-то мы удивлялись банкоматам и пластиковым картам. Сегодня привычно платим телефоном и улыбкой. «Сбер» постоянно развивает свои сервисы – не ради технологий, а ради людей – чтобы делать повседневную жизнь еще проще, безопаснее и комфортнее. «Оплата улыбкой» — это принципиально новый уровень удобства. Покупателю больше не нужно искать кошелек или возвращаться домой за оставленной картой. Достаточно одного взгляда в камеру терминала на кассе – и необходимые товары для здоровья уже оплачены».

Александр Кузин, генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6»: «Аптечная сеть 36,6» непрерывно совершенствует онлайн- и офлайн-сервисы для удобства наших покупателей. Очень рады, что теперь, благодаря сотрудничеству со «Сбером», мы можем предложить нашим клиентам новую опцию: оплату улыбкой в аптеках. Так лекарства и товары для здоровья стали еще доступнее, ведь их можно купить в любой момент. Высокий уровень сервиса, забота о людях, надежность и безопасность – это то, что объединяет бренды «36,6» и Сбер».

Сегодня в магазинах, кафе, аптеках, на заправках и в других торговых точках Москвы работает уже более 125 тыс. сенсорных терминалов Сбербанка, которые поддерживают оплату картами, QR-кодами и по биометрии.

«Оплата улыбкой» доступна любому гражданину старше 18 лет. Для этого необязательно быть клиентом Сбербанка, надо лишь подключить сервис в личном кабинете «Сбер ID».