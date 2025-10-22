«Цифра. Техмониторинг»: новое решение от ГК «Цифра» ускоряет принятие решений и снижает ИТ-затраты

«Цифра» запускает на рынок новое коробочное решение «Цифра. Техмониторинг», предназначенное для сквозного контроля технологических процессов на промышленных предприятиях. Эта полностью российская разработка создана для быстрого старта цифровизации и замены зарубежных решений управления производственными данными. Внедрение занимает несколько недель. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

«Цифра. Техмониторинг» позволяет в режиме реального времени собирать, анализировать и управлять данными о состоянии оборудования и ходе технологических процессов на уровне всего предприятия. Решение дает возможность оперативно контролировать производственные показатели, выявлять отклонения и оптимизировать работу цехов и линий.

Среди ключевых особенностей продукта — его ориентированность на быструю интеграцию в существующую ИT-инфраструктуру предприятий за счет сниженных технических требований. В состав решения входят готовые интерфейсы для сбора данных при интеграции с типовыми источниками, что ускоряет процесс внедрения. Также решение включает в себя автоматизированный перенос конфигураций из замещаемого решения и управление конфигурацией с помощью шаблонов объектной модели.

«Мы создали облегченную цифровую платформу для управления производством, которая позволяет заложить фундамент для развития единой экосистемы прикладных сервисов. «Цифра. Техмониторинг» сочетает в себе простоту внедрения с мощным функционалом — это как «цифровой штурвал» для оперативного управления технологическими процессами. При этом мы сознательно ушли от избыточной сложности: решение быстро интегрируется, легко осваивается персоналом и сразу начинает приносить пользу», – отметил директор дивизиона «Непрерывные производства» ГК «Цифра» Алексей Карасев.

Решение создано с учетом актуальных задач по импортозамещению и цифровизации промышленности и эффективно заменяет иностранные программные продукты, обеспечивая стабильную работу с критически важными промышленными данными.

Продукт разработан на современной микросервисной архитектуре, что обеспечивает его гибкость, масштабируемость и безопасность. Особое внимание уделено простоте освоения системы — в комплект входят обучающие материалы для пользователей и инженеров по внедрению.