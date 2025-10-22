Trouver выходит на российский рынок с линейкой аэрогрилей

Trouver выходит на российский рынок с линейкой аэрогрилей. В продажу поступили три новые модели — IG20 Pro, AF10 Pro и AF20 Pro, сочетающие функции гриля, фритюрницы и духовки. Об этом CNews сообщили представители Trouver.

Аэрогрили — не просто тренд, а один из самых быстрорастущих сегментов кухонной техники в России. По данным MegaResearch , в 2024 г. в стране было продано свыше 500 тыс. аэрогрилей на общую сумму около 1,3 млрд руб. При этом до 70% покупок совершается через маркетплейсы, спрос уверенно смещается в сторону «умных» мультифункциональных моделей — с индивидуальными настройками, поддержкой рецептов и возможностью управления со смартфона.

Теперь к этому тренду присоединяется Trouver — бренд объявляет о запуске продаж трех новых аэрогрилей в России. Модели IG20 Pro, AF10 Pro и AF20 Pro объединяют функции гриля, фритюрницы и духовки, позволяют готовить с минимальным количеством масла и значительно сокращают время приготовления, сохраняя вкус и сочность блюд.

AF10 Pro — это базовая, но технологичная модель для повседневного использования. Она работает в диапазоне 40–230°C и оснащена циклонным нагревом и системой VolcanicFlow™, обеспечивающей равномерную прожарку без переворачивания. Внутренняя подсветка Wavio™, включающаяся взмахом руки, позволяет наблюдать за процессом без открывания крышки. 4-литровая корзина, керамическое покрытие без фтора и металлическая основа делают приготовление безопасным, чистым и простым.

AF20 Pro основан на функционале AF10 Pro и комплектуется двумя сменными стеклянными чашами — 4 и 2,5 литра. Это позволяет гибко подбирать объем под задачу: готовить основное блюдо и гарнир поочередно, не смешивая запахи и избегая промывки между этапами, а также сразу подавать готовое блюдо прямо в стеклянной чаше. Прозрачный корпус позволяет следить за процессом без открывания крышки, а инверторный двигатель обеспечивает тихую работу. Диапазон температур — 40–185°C — подходит для рыбы, овощей, запеканок и десертов. Автоматическая остановка при поднятии крышки и совместимость аксессуаров с посудомоечной машиной делают использование еще удобнее.

IG20 Pro — флагманская модель, объединяющая максимальную мощность и универсальность. Она работает в самом широком диапазоне температур — от 40 до 260°C, что позволяет готовить все: от хрустящего картофеля и сочных стейков до запеканок и десертов. В комплект входят три съемных аксессуара: решетка для гриля, плоский противень и корзина-фритюрница. Благодаря технологии циркуляции горячего воздуха расход масла снижается на 80% по сравнению с традиционными способами приготовления.

Три модели аэрогрилей Trouver уже доступны в продаже в интернет-магазине DNS: AF10 Pro — от 9,9 тыс. руб.; AF20 Pro — от 14,9 тыс. руб.; IG20 Pro — от 21,9 тыс. руб.