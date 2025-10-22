CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

TeleBoss запустил доступные саммари и расшифровку рабочих звонков

Российская платформа для видеосвязи TeleBoss запустила функцию транскрибации (расшифровки речи в текст) и создания саммари (конспекта) звонков на платформе при помощи интегрированного ИИ. Об этом CNews сообщили представители TeleBoss.

Теперь пользователи TeleBoss могут получать полные расшифровки и краткие итоги сразу после встречи, что значительно экономит время при анализе коммуникаций и подготовке отчетов. В том числе, пользователи могут получать расшифровку разговора и его саммари нескольких звонков одновременно.

TeleBoss — российская платформа для аудио- и видеозвонков, основана в 2024 г. Платформа предназначена для персональных и групповых звонков до 1000 участников, конференций и вебинаров до 10000 участников. В настоящий момент в разработку сервиса уже вложено около 300 млн.

Функция особенно полезна для команд, ведущих регулярные совещания, переговоры с клиентами или онлайн-обучение — пользователи получают готовые тексты и саммари без необходимости вручную переслушивать записи или пользоваться сторонними сервисами.

Функция доступна на тарифе «Бизнес», стоимость которого составляем 2000 руб. в месяц (1600 руб. в месяц при оплате за год). Доступна семиневная бесплатная триал-версия.

«Бизнесу важно не только проводить встречи, но и быстро извлекать из них пользу. С новой функцией TeleBoss позволяет сохранять и структурировать знания, которые раньше “терялись” в устных обсуждениях. Это шаг к умной видеосвязи, где ИИ помогает не только слушать, но и понимать», — сказал Илья Мамуткин, генеральный директор TeleBoss.

