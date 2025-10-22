CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

СДЗ ПР Dallas Lock и серверы SRV-Legion полностью совместимы

Специалисты Центра защиты информации ГК «Конфидент и ООО «СРВ-Трейд» провели совместные испытания и подтвердили полную совместимость Средства доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) Dallas Lock (релиз 3 v348.1) и серверов SRV-Legion. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент».

Теперь пользователи и организации, которые собираются перейти на российские решения, смогут интегрировать в свои ИТ-инфраструктуры эти взаимодополняющие продукты.

Работоспособность СДЗ ПР Dallas Lock с оборудованием SRV-Legion не зависит от используемой операционной системы.

СДЗ ПР Dallas Lock

Сертифицированное ФСТЭК России решение уровня платы расширения для защиты информации, содержащей сведения, составляющие гостайну до уровня «совершенно секретно» включительно, и иной информации с ограниченным доступом. Блокирует попытки несанкционированной загрузки нештатной операционной системы. Также предоставляет доступ к информационным ресурсам в случае успешной проверки подлинности загружаемой операционной системы. Осуществляет проверку целостности программно-аппаратной среды и регистрацию событий безопасности.

Серверы SRV-Legion

Это решения, которые зарекомендовали себя как надежное, безотказное оборудование, которое не боится пиковых нагрузок. Все серверы SRV-Legion в процессе производства проходят семидесятидвухчасовое тестирование на стабильность, безотказность и производительность. Серверы входят в список Минпромторга России.

