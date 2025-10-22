Почти 200 сельчан в Красноярском крае впервые вышли в онлайн

Жителям Шошкино Большемуртинско-Сухобузимского муниципального округа стали доступны «цифровые» звонки и мобильный интернет 4G. «МегаФон» стал первым оператором связи, который обеспечил стабильное покрытие LTE‑сети в деревне и удовлетворил потребности сельчан в досуге, самореализации, обучении, решении бытовых вопросов и даже поиске удаленной работы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

До Шошкино ехать на автомобиле из Красноярска около полутора часов. Деревня относится к категории «малых». В ней постоянно проживают почти 200 человек. Благодаря установке новой базовой станции они смогут быть на связи с родными и близкими, а при необходимости связываться с экстренными службами.

Голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

Уверенное покрытие LTE-сети и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений, обеспечивает низкочастотный диапазон. Он отличается большей длиной радиоволны, что наиболее эффективно для малоэтажной сельской местности. Согласно замерам, проведенным инженерами компании, скорость мобильного интернета в абонентских устройствах достигает 20 Мбит/с. Этих показателей будет достаточно, чтобы пользоваться электронной почтой и банковскими приложениями, получать государственные услуги, общаться в мессенджерах и соцсетях, совершать онлайн-покупки и слушать музыку, смотреть фильмы в стандартном качестве.

Особенно значимым запуск 4G стал для местного фельдшерско-акушерского пункта, открытого в начале октября 2025 г. Связь поможет медикам быстрее консультироваться со специалистами, вести прием и оперативно получать данные для принятия решений — от телемедицины до срочных обращений.

Школьники, проживающие в Шошкино, получили возможность заниматься на образовательных платформах прямо со своих мобильных устройств, а их родители – проверять электронный дневник и следить за успеваемостью своих детей.

«Для жителей крупных городов отсутствие связи кажется чем-то невозможным, но для многих сельских территорий, где даже позвонить было проблемой, — это до сих пор реальность. Запуск сети в Шошкино — один из примеров, как цифровые технологии приходят туда, где их ждали десятилетиями. Это не просто про интернет — это про новые возможности для людей: работу, образование, общение и безопасность. В этом году сотовая связь МегаФона впервые появится в 15 деревнях и селах Красноярского края. Строительство сети осуществляется в рамках государственной краевой программы «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями. Создание и развитие инфраструктуры связи является ключевой задачей нацпроекта «Экономика данных», — сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.