ITPOD расширил возможности NVMe Namespace в системах хранения данных

Компания ITPOD (направление серверной инфраструктуры корпорации ITG) реализовала полноценную End-to-end NVMe архитектуру с поддержкой Multipath в линейке систем хранения данных ITPOD Storage Full Flash. Это обеспечило доступ к сетевым NVMe Namespace и распределение ресурсов между хостами и контроллерами. Решения стали основой архитектуры с высокой отказоустойчивостью, гибким управлением ресурсами и максимальной производительность корпоративных ИТ-инфраструктур. Об этом CNews сообщили представители ITPOD.

NVMe Namespace представляет собой отдельное блочное устройство внутри пула из NVMe-накопителей, которое операционная система потребителя видит как самостоятельный диск. В архитектуре ITPOD Storage такие устройства выступают в роли Storage Unit — унифицированной модели блочных ресурсов. В зависимости от протокола взаимодействия, Storage Unit реализуется как NVMe Namespace (NVMe/TCP) или LUN (iSCSI). Такой подход обеспечивает распределение ресурсов между серверами и приложениями, а также позволяет задавать индивидуальные параметры производительности и политики доступа.

Механизм Multipathing является ключевым элементом архитектуры ITPOD Storage, обеспечивая одновременное использование нескольких сетевых маршрутов для доступа к данным. Подобная организация увеличивает пропускную способность и исключает простои при выходе из строя отдельных соединений. При недоступности одного из путей система автоматически перенаправляет трафик по альтернативным маршрутам, сохраняя непрерывность работы приложений.

Системы ITPOD Storage используют архитектуру Active‑Active контроллеров и механизм асимметричного доступа (Asymmetric Namespace Access, ANA), что обеспечивает непрерывность сервисов. Каждый контроллер обслуживает собственные Storage Unit, при этом может взять на себя нагрузку соседнего узла при сбоях или изменении состояния маршрутов. ANA управляет путями доступа, автоматически выбирая оптимальные направления передачи данных и поддерживая стабильную производительность даже в нештатных ситуациях.

«Развитие протоколов NVMe и технологий Multipathing формирует новую основу для корпоративных систем хранения. Мы создаем архитектуру, способную поддерживать высокий уровень доступности и эффективности без постоянного вмешательства администратора. Системы ITPOD Storage автоматически выбирают оптимальные пути доступа, повышают устойчивость сервисов и адаптируются под реальные сценарии эксплуатации», — отметил Илья Борняков, генеральный директор ITPOD.