ИИ-ассистент в «СберБизнесе» на базе GigaChat вышел на новый уровень: теперь он сам предлагает бизнесу пути роста

ИИ-ассистент в «СберБизнесе» на базе нейросетевой модели GigaChat вышел на новый уровень развития. Главное обновление — персонализированные нейроподсказки, которые появляются прямо на главном экране интернет-банка «СберБизнес». Они формируются автоматически на основе анализа финансовых данных компании, динамики выручки и рыночных трендов. После перехода по подсказке клиент попадает в чат с искусственным интеллектом, где получает пошаговые рекомендации и готовые решения — от аналитики продаж и выбора инструментов до формирования персонального плана действий. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В сервис также интегрированы новые ИИ-агенты, берущие на себя узкоспециализированные задачи бизнеса. Среди них — агент по планированию развития компании, формирующий персональные шаги масштабирования, и образовательный агент, определяющий на основе динамики показателей бизнеса зоны роста предпринимателя и предлагающий обучающие материалы и курсы на платформе «СберБизнес Live». Кроме того, ИИ-агент по участию в тендерах помогает предпринимателю оформить документы, рассчитать условия и подать заявку на участие. Всего в системе работает более 20 интеллектуальных агентов, каждый из которых обучен на профильных бизнес-базах знаний.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Когда мы запускали Giga-ассистента для пользователей «СберБизнеса», он помогал с точечными задачами: проанализировать продажи, подготовить документы, найти нужную информацию. Теперь это не просто инструмент, а партнер, который помогает смотреть на бизнес стратегически. Мы видим, что предпринимателям важно быстро и легко понять, с чего начать взаимодействие с помощником. Теперь этот процесс стал максимально простым: искусственный интеллект сам анализирует данные компании и подсказывает, где можно вырасти, что улучшить и куда двигаться дальше. Сегодня сервис доступен более чем 3 млн клиентов, а его функциональность постоянно расширяется. Это новый формат взаимодействия — когда искусственный интеллект не ждет вопроса, а сам предлагает идею. Такие подсказки становятся реальной точкой роста для бизнеса, ведь они основаны на данных и помогают принимать решения быстрее, снижать нагрузку и фокусироваться на развитии».

Интернет-банкинг «СберБизнес» включает в себя веб-версию и мобильное приложение. Это универсальная онлайн-платформа для ведения и развития бизнеса, управления компанией и процессами, отслеживания ключевых показателей. «СберБизнес» позволяет осуществлять расчеты, взаимодействовать с контрагентами и госорганами, управлять расходами и персоналом, искать финансирование, отслеживать аналитику по компании и по отрасли и др.