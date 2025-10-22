CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

CorpSoft24 перевел Bar Place в отказоустойчивое облако

CorpSoft24, оператор цифровой экосистемы для бизнеса, помог ивент-агентству Bar Place развернуть в облачной среде решение на платформе «1С». Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Ранее в качестве учетной системы компания использовала облачный сервис, который имел определенные технические ограничения: в частности, с ним было сложно интегрировать необходимый заказчику сторонний софт для автоматизации управленческого учета. Представители Bar Place Event обратились в CorpSoft24 с запросом на развертывание в защищенном отказоустойчивом облаке оператора полноценной коробочной версии «» и ее дальнейшее сопровождение.

Специалисты CorpSoft24 подготовили облачную инфраструктуру, установили необходимые конфигурации «1С», перенесли в новую систему базы данных заказчика из «1С:Фреш», произвели донастройку системы согласно техническому заданию и взяли ее на сопровождение.

Теперь заказчик обладает всеми возможностями для ведения актуального управленческого учета.

«Компания CorpSoft24 помогла нам перейти на более гибкое и функциональное решение для ведения учета, соответствующее текущим потребностям нашего бизнеса. В ходе проекта партнеры продемонстрировали высокую экспертность и профессионализм, а мы получили надежную облачную среду, которую при необходимости легко масштабировать и дополнять нужными цифровыми инструментами», – сказал Максим Филиппов, генеральный директор Bar Place Event.

«Несмотря на то, что развертывание конфигурации «1С» в собственном облаке и ее сопровождение является для нас типовым проектом, – цели и запросы у каждого заказчика уникальны, и мы их всегда учитываем. Но что всегда остается неизменным – это требование высокой доступности развернутых в облаке систем в режиме 24 на 7, их стабильной работы и качественной сервисной поддержки. В 2025 году мы начали работать с заказчиками из новых отраслей. Все больше компаний разного масштаба доверяют российским облакам от надежных поставщиков, и это, безусловно, обнадеживающая тенденция», – сказал Алексей Слепинин, заместитель начальника коммерческого отдела CorpSoft24.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции

Власти закрыли госорганам лазейку для закупки iPhone и iPad на бюджетные деньги

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

Железо и ПО для ИИ включат в реестр российского ПО Минцифры

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще