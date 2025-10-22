CorpSoft24 перевел Bar Place в отказоустойчивое облако

CorpSoft24, оператор цифровой экосистемы для бизнеса, помог ивент-агентству Bar Place развернуть в облачной среде решение на платформе «1С». Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Ранее в качестве учетной системы компания использовала облачный сервис, который имел определенные технические ограничения: в частности, с ним было сложно интегрировать необходимый заказчику сторонний софт для автоматизации управленческого учета. Представители Bar Place Event обратились в CorpSoft24 с запросом на развертывание в защищенном отказоустойчивом облаке оператора полноценной коробочной версии «1С» и ее дальнейшее сопровождение.

Специалисты CorpSoft24 подготовили облачную инфраструктуру, установили необходимые конфигурации «1С», перенесли в новую систему базы данных заказчика из «1С:Фреш», произвели донастройку системы согласно техническому заданию и взяли ее на сопровождение.

Теперь заказчик обладает всеми возможностями для ведения актуального управленческого учета.

«Компания CorpSoft24 помогла нам перейти на более гибкое и функциональное решение для ведения учета, соответствующее текущим потребностям нашего бизнеса. В ходе проекта партнеры продемонстрировали высокую экспертность и профессионализм, а мы получили надежную облачную среду, которую при необходимости легко масштабировать и дополнять нужными цифровыми инструментами», – сказал Максим Филиппов, генеральный директор Bar Place Event.

«Несмотря на то, что развертывание конфигурации «1С» в собственном облаке и ее сопровождение является для нас типовым проектом, – цели и запросы у каждого заказчика уникальны, и мы их всегда учитываем. Но что всегда остается неизменным – это требование высокой доступности развернутых в облаке систем в режиме 24 на 7, их стабильной работы и качественной сервисной поддержки. В 2025 году мы начали работать с заказчиками из новых отраслей. Все больше компаний разного масштаба доверяют российским облакам от надежных поставщиков, и это, безусловно, обнадеживающая тенденция», – сказал Алексей Слепинин, заместитель начальника коммерческого отдела CorpSoft24.