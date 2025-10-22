АО «НПО «Андроидная техника», вошедшее в состав АО «Корпорация Роботов», запустило центр подготовки ИИ-специалистов на территории Южного Урала

АО «НПО «Андроидная техника» (входит в АО «Корпорация Роботов», развивающее направление робототехники в ГК «Элемент») и Магнитогорский многопрофильный колледж (МПК) объявили о запуске нового этапа стратегического партнерства, приуроченного к 15-летнему юбилею учебного заведения. В рамках сотрудничества на базе колледжа будет создан «Региональный центр компетенций в области ИИ и беспилотных систем», который займется подготовкой нового поколения инженеров и техников для цифровой экономики. Праздничные мероприятия в колледже стали стартом масштабного проекта. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации Роботов».

Предприятие оборудовало новую лабораторию по разработке и эксплуатации БПЛА и провела ребрендинг одного из ключевых пространств колледжа, оформим одну из стен холла учебного учреждения.

«Это изображение — не просто украшение. Это символ нашей глубокой интеграции, ежедневное напоминание студентам, что их знания и навыки уже сегодня востребованы на реальном производстве, — сказал директор по перспективным проектам АО «НПО «Андроидная техника» Владислав Владимирович Чеха. — Мы не просто партнеры, мы создаем единую экосистему, где образование неразрывно связано с передовыми технологиями».

Владислав Владимирович вручил руководству колледжа статуэтку антропоморфного робота FEDOR с флагом МПК как «символ передачи эстафеты новому поколению инженеров».

Проект ИИ-трансформации колледжа, инициированный «Андроидной техникой», предполагает полное обновление образовательных программ и обучение преподавательского состава прикладным методам искусственного интеллекта.

«Благодаря поддержке наших стратегических партнеров мы сможем готовить специалистов, которые будут востребованы на рынке труда еще до получения диплома, — сказала директор МПК Оксана Мазур. — Создание лаборатории БПЛА и центра компетенций по ИИ — это уникальная возможность для наших студентов получить практические навыки работы с технологиями будущего здесь, в Магнитогорске».