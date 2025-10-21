CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация
|

Столичные цифровые продукты выйдут на китайский рынок

Московские ИТ-компании получат распространение в Китае, который является одним из самых крупных и перспективных мировых рынков видеоигр, приложений и программного обеспечения (ПО). При поддержке города столичные цифровые продукты появятся в 15 крупнейших магазинах приложений страны. Об этом сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Реализацией проекта займется Московский экспортный центр (МЭЦ). После адаптации столичные разработчики смогут разместить свою продукцию в крупнейших магазинах приложений Китая, таких как Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps, Tencent MyApp, и других.

МЭЦ окажет для них полный комплекс поддержки — от перевода интерфейсов на китайский язык и юридического сопровождения (оформление патентов, лицензий, правовая экспертиза международных договоров) до интеграции локальных платежных систем и организации маркетинговых мероприятий. Участников программы отберут с помощью экспертной оценки.

Выбранные разработчики видеоигр смогут воспользоваться специальными условиями: адаптация сюжета и игровых механик под китайский рынок, разработка политики конфиденциальности, подготовка предупреждений о риске игровой зависимости в соответствии с китайским законодательством, внедрение мер по защите от пиратства и взлома. В результате столичные разработки будут представлена на онлайн-платформах Китая с учетом местных требований и специфики.

По итогам отбора комиссия выберет девять компаний: пять — из сферы разработки ПО и четыре — из индустрии видеоигр. Подать заявку на участие могут разработчики программного обеспечения, мобильных приложений и видеоигр, которые зарегистрированы на территории Москвы более шести месяцев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

Власти закрыли госорганам лазейку для закупки iPhone и iPad на бюджетные деньги

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Железо и ПО для ИИ включат в реестр российского ПО Минцифры

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще