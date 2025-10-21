Российские ученые разработали нейросеть для улучшения качества изображений.

Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) представил разработку в области искусственного интеллекта: нейронную сеть для улучшения качества изображений, доступную для широкого использования. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Сотрудники кафедры МКиИТ факультета «Информационные технологии» МТУСИ — д.т.н., профессор Юрий Леохин и к.т.н., доцент Тимур Фатхулин — разработали программное решение на базе нейронной сети типа автоэнкодер, способное повышать качество фотоснимков и изображений для применения в повседневной жизни и профессиональных сферах.​

Технология с практическим применением

Разработка способна решать критически важные задачи, актуальные для множества отраслей — от космических исследований до дорожного строительства. Снимки дорожного полотна, фотографии космоса, изображения макро- и микромира требуют высокой детализации для проведения точного анализа и получения достоверных научных данных.​

Как это работает: Автоэнкодеры — это нейронные сети, которые обучаются реконструировать входные данные на выходе. Технология позволяет удалять шумы на изображениях, восстанавливать утраченные детали и повышать четкость. Данный тип нейронных сетей был выбран после детального анализа существующих архитектур нейросетей, которые наиболее часто применяются для решения подобных задач. В ходе исследований также были определены метрики (критерии) оценки качества изображений, спроектирована уникальная архитектура автоэнкодера и осуществлено его обучение.

Ключевые особенности разработки

Главное отличие разработанной учеными из МТУСИ нейросети — высокая эффективность, выражающаяся в скорости обработки изображений и низких системных требованиях к аппаратному обеспечению конечного пользователя. Если большинство аналогичных решений требуют мощного оборудования, то разработка МТУСИ может работать на обычных компьютерах, что делает передовую технологию доступной для широкого круга пользователей.​

Обучение модели проводилось на платформе Google Colab с использованием графического процессора Tesla T4. Система была обучена на 53 эпохах (из запланированных 200), после чего, показала оптимальные результаты. Было протестировано несколько моделей с различными параметрами для определения наиболее эффективной конфигурации.​

Комментарий руководства

Сергей Ерохин, ректор МТУСИ: «Создание нейросетевой технологии для улучшения качества изображений — это шаг вперед в развитии российских AI-разработок. В условиях технологического суверенитета особенно важно, что наши ученые создают конкурентоспособные решения. Эта разработка демонстрирует, что МТУСИ не просто готовит кадры для цифровой экономики, но и является активным участником создания передовых технологий. Особую ценность представляет практическая применимость нашей нейросети — от космических исследований до промышленного контроля качества. Мы видим значительный потенциал этой технологии для российской науки и промышленности, особенно учитывая ее эффективность, что делает искусственный интеллект доступным для исследователей по всей стране».

Перспективы внедрения

В ближайшее время планируется адаптация разработанного программного решения для узкоспециализированных отраслей науки и техники. Технология может найти применение в: космических исследованиях — улучшение снимков с телескопов и спутников; дорожном строительстве — анализ качества дорожного полотна; промышленном контроле — детализация изображений для выявления дефектов; научных исследованиях — работа с изображениями микро- и макромира.