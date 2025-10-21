Orange Process автоматизировала HR-процессы с помощью BPMSoft и освободила руководителей от рутины

ИТ-компания Orange Process автоматизировала процессы подбора и развития персонала с помощью low-code платформы BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft). Новый HR-модуль Resource Growing объединил данные о кандидатах и сотрудниках в единой системе, сделал процесс найма прозрачным и масштабируемым, а также позволил топ-менеджерам компании экономить до пяти часов в месяц на рутинных задачах. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Orange Process – белорусская ИТ-компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения и проектов системной интеграции для корпоративного сектора. До внедрения HR-модуля данные соискателей и работников, а также история взаимодействий хранились в разрозненных Excel-файлах, в почте и других источниках. Процесс подбора зависел от личного участия руководителя, что ограничивало масштабирование и усложняло контроль за этапами найма. Не было единой базы рекрутинговых вопросов и тестовых заданий, из-за чего оценка кандидатов была неэффективной – неструктурированной и субъективной.

Компания поставила задачу создать централизованную систему для ведения кадрового контурa – от отклика кандидата до планов развития сотрудников. Вместо интеграций с готовыми HRM-решениями был сделан выбор в сторону развития собственного модуля в корпоративной BPM-системе на базе low-code платформы BPMSoft. Такой подход позволил сохранить полный контроль над функциональностью и данными, гибко адаптировать процессы и снизить расходы в долгосрочной перспективе.

Новый HR-модуль Resource Growing объединил два ключевых направления работы с персоналом – найм и развитие – в единую цифровую цепочку. В интерфейсе без участия разработчиков можно настраивать этапы отбора, вопросы и тестовые задания под конкретные вакансии. Система автоматизирует работу с соискателями на всех стадиях – от получения отклика до финального решения. В едином справочнике отображается история взаимодействий и результаты собеседований. Задачи самостоятельно распределяются между интервьюерами, руководителями и HR-специалистами.

За счет внедрения балльной системы оценка кандидатов стала объективной: Resource Growing фиксирует результаты, причины отказов и формирует агрегированные метрики. Руководители теперь подключаются только на финальных этапах, а ключевые HR-показатели – количество претендентов, средние баллы, причины отказов и сроки прохождения этапов – доступны в режиме реального времени. Система охватывает и развитие сотрудников: фиксирует компетенции, итоги аттестаций и связывает их с бонусной программой.

Оптимизация HR-процессов и внедрение ИТ-решений позволила снизить нагрузку на топ-менеджмент и стандартизировать найм. Руководители экономят до пяти часов в месяц на рутинных задачах, а число соискателей в воронке увеличилось за счет масштабирования процесса и сокращения зависимости от одного человека.

Олег Кулак, управляющий партнер Orange Process: «Раньше информация о кандидатах терялась в почте и Excel-файлах, теперь все собрано в одном окне. Мы не просто автоматизировали процесс, а создали централизованную систему с историей работы и прозрачностью на каждом этапе».

Владимир Чанышев, директор партнерского департамента BPMSoft: «Наша платформа позволяет компаниям проектировать собственные решения под любые бизнес-процессы – от управления персоналом до взаимодействия с клиентами. Такой подход помогает снижать операционные издержки и повышать эффективность работы команд».