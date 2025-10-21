Notamedia.Integrator: Растет спрос на специалистов по «цифровому наследству», в лидерах – госсектор

Интегратор и разработчик ИТ-сервисов для государства и бизнеса Notamedia.Integrator фиксирует значительный рост запросов на специалистов по «цифровому наследству». Компания проанализировала технические задания для 126 госконтрактов, касающихся разработки и модернизации ПО за период 2014-2025 гг. и выявила более чем двукратный рост запросов за 10 лет и рост на 18% в 2025 г. в сравнении с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Notamedia.Integrator.

Явление «цифрового наследства» – обилие критически важных для функционирования систем, разработанных много лет назад – стало ключевой проблемой для крупных организаций. Эти системы хранят жизненно важные данные и обеспечивают непрерывность бизнес-процессов, однако их интеграция с современными облачными платформами и сервисами представляет собой серьезный технологический вызов.

Ключевыми запросами со стороны государственных заказчиков являются глубокое знание классических языков и платформ (COBOL, Delphi, «1С» и др.), опыт реинжиниринга и миграции данных без остановки процессов, понимание архитектуры современных API, комплексные знания в области кибербезопасности, а также наличие аналитического опыта для реверс-инжиниринга плохо документированного кода.

Появление и стремительное оформление этой новой ИT-профессии подчеркивает тренд на цифровизацию сложных, консервативных секторов экономики, где вопрос технологической преемственности стоит особенно остро.

Такие эксперты выступают в роли «технических археологов» и архитекторов, сочетая глубокое понимание старых технологий со стратегическим мышлением. В отличие от программистов, работающих с современными стеками разработки, их уникальность заключается в способности анализировать системы, архитектура и технологии которых насчитывают десятилетия.

От такого специалиста требуется не просто написать код, а провести полный анализ, оценивая риски и интеграционный потенциал legacy-систем, чтобы выбрать оптимальный путь трансформации, а не просто замены. Для этого требуются специфические навыки: глубокое знание монолитной архитектуры, опыт работы с устаревшими языками программирования, такими как Perl или VB6, и умение создавать промежуточные уровни интеграции для связи старых и новых систем.

Типичный процесс работы эксперта начинается со всесторонней диагностики, в ходе которой определяется, что именно устарело – технологическая база или бизнес-логика, и насколько глубоко система интегрирована в ключевые процессы. Затем проводится анализ рисков и расходов, сравнивающий стоимость поддержки legacy-системы с затратами на ее модернизацию или замену. На основе этого анализа принимается стратегическое решение о выборе одного из путей: поэтапной модернизации, миграции на новую платформу, полной замены или обертывания старой системы новыми интерфейсами для обеспечения ее жизнеспособности в современной цифровой среде.

«“Цифровое наследство” перестало быть технической проблемой – сегодня это ключевой стратегический вызов для цифровой трансформации. Это уже не ИТ, а скорее технологическая дипломатия, где требуется найти общий язык между устаревшими, но жизненно важными системами, и современной ИТ-средой. И именно государственный сектор, с его консервативными и критически важными процессами, сегодня задает тон в этом тренде. Работа таких специалистов не в слепом замещении, а в бережной интеграции старого и нового. Их уникальная компетенция в способности читать “цифровую ДНК” организации и находить наиболее эффективный путь для ее эволюции. Без решения этой фундаментальной задачи невозможно построить устойчивую и технологически независимую цифровую экосистему страны», – сказал партнер, коммерческий директор Notamedia.Integrator Алексей Власов.