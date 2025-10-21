На российском рынке представлен топовый игровой ноутбук от Acer — Predator Helios 18 AI

На российском рынке представлен топовый игровой ноутбук от Acer — Predator Helios 18 AI. Ноутбук объединяет уникальные аппаратные решения — 18-дюймовую панель Mini‑LED с разрешением WQXGA (2560x1600) и частотой обновления 250 Гц, видеокарту Nvidia GeForce RTX 5080, продвинутую систему охлаждения AeroBlade 3D Fan 6-го поколения и массив из шести динамиков Predator Vox. Встроенный ИИ и утилита PredatorSense позволяют гибко управлять производительностью и на лету подстраивать ноутбук под любые задачи — от киберспортивного режима до сложных вычислений при разработке приложений. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Модель позиционируется как платформа для хардкорных геймеров, стримеров и создателей контента, которым нужны максимальные показатели FPS, минимальная задержка, точная цветопередача и профессиональные инструменты для работы с графикой и видео.

Основные характеристики Predator Helios 18 AI — исплей:д 18” (16:10); тип матрицы: IPS Mini-LED; разрешение: 2560x1600; частота обновления: 250 Гц; процессор: Intel Core Ultra 9 275HX (24 ядра); графика: NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ GDDR7; ОЗУ: 32/64/128 ГБ DDR5; накопитель: 2 ТБ NVMe SSD / 4 ТБ NVMe SSD; порты: 1х HDMI 2.1, 2х USB-C (Thunderbolt 5), 3х USB-A (USB 3.2), RJ-45, слот для карт SD, 3,5-мм разъем для наушников; прочее: Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4, клавиатура MagKey 4.0, 6 динамиков Predator Vox, микрофоны, веб-камера, RGB-подсветка клавиатуры, корпуса и логотипа; аккумулятор: 99,98 Вт*ч; габариты/вес: 400,96x307,9x29,55 мм, 3,5 кг.

Ноутбуки Acer Predator Helios 18 AI уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по следующим ценам: Acer Predator Helios 18 AI (PH18-73-93FD) — от 385,9 тыс. руб.; Аcer Predator Helios 18 AI (PH18-73-99GX) — от 329,9 М руб.; Acer Predator Helios 18 AI (PH18-73-939Q) — от 320,25 тыс. руб.

Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.