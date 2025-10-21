DCLogic и РОСА создадут совместные решения для построения управляемой и защищенной ИТ-инфраструктуры

Системный интегратор с вендорским подходом DCLogic и российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения и операционных систем РОСА заключили договор о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Компании объединяют компетенции для совместной разработки и внедрения решений по созданию защищенной ИТ-инфраструктуры с централизованным управлением. Основное внимание будет уделено проектам для госсектора, промышленности и объектов критической информационной инфраструктуры.

Российская компания РОСА специализируется на создании инфраструктурного программного обеспечения, соответствующего требованиям законодательства в области защиты информации. Продуктовая линейка включает настольные и серверные операционные системы, платформу виртуализации, а также инструменты управления и автоматизации.

Для реализации проектов партнеры создадут совместную экспертную группу, которая обеспечит заказчикам полный цикл услуг — от аудита инфраструктуры и консультаций до внедрения операционных систем, инструментов управления, виртуализации и мобильных решений. Это позволит ускорить цифровую трансформацию предприятий и снизить зависимость от зарубежных технологий.

Партнерские решения в первую очередь будут применяться в промышленности, ритейле и на государственных предприятиях, где требования к надежности и устойчивости инфраструктуры наиболее высоки.

Сотрудничество направлено на повышение технологического суверенитета критически важных предприятий и развитие отечественной ИТ-индустрии. Партнерство способствует созданию инфраструктурных решений, повышающих устойчивость и безопасность национальных систем.

«Безопасность станет ключевым направлением совместной работы, поскольку главная задача — создание защищенной и управляемой ИТ-инфраструктуры, — отметил генеральный директор DCLogic Евгений Шелестюк. — Технологический и экспертный потенциал партнерства позволит реализовывать масштабные проекты на крупнейших предприятиях уже сегодня».

«За 15 лет мы создали зрелую экосистему отечественных программных решений, полностью соответствующих требованиям по безопасности и надежности. Партнерство с DCLogic открывает новые возможности для ускоренного внедрения наших технологий в критически важных отраслях — промышленности, госсекторе и инфраструктурных проектах. Объединяя наши компетенции, мы формируем основу для устойчивого развития российской ИТ-инфраструктуры и обеспечиваем заказчикам независимость от иностранных технологий. Это стратегический шаг, направленный на укрепление цифрового суверенитета и повышение эффективности национальных ИТ-систем», — сказал генеральный директор АО «НТЦ ИТ РОСА» Олег Карпицкий.