«Спортмастер» внедрил платформу корпоративного обучения Knomary TMS для сотрудников розничной сети

Компания «Спортмастер», участник рынка спортивных товаров, завершила внедрение платформы корпоративного обучения Knomary TMS от разработчика Knomary (входит в «Группу Астра»). Проект охватил 17 тыс. сотрудников розничного подразделения и позволил создать единую цифровую среду для развития персонала. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевыми факторами, повлиявшими на выбор «Спортмастера», стали: повышенный уровень стабильности и отказоустойчивости продукта, простой интерфейс для модераторов, который легко можно освоить, соответствие современным ИБ-требованиям и возможность интегрироваться с другими системами.

Не менее важную роль сыграли гибкость вендора и скорость кастомизации под быстро меняющиеся рабочие процессы, учет специфики работы омниканального ритейлера и его подхода к корпоративному обучению. Кроме того, система успешно прошла независимый тест на проникновение (пентест) от экспертов «Ребренди консалтинг», что подтвердило ее высокую надежность.

К числу важных особенностей внедрения относятся создание целевой системы развития персонала, обеспечение стабильности учебного процесса, повышение профессиональных компетенций сотрудников и рост их удовлетворенности обучением. Внедрение платформы также позволило обеспечить доступность всей функциональности через веб-версию, адаптированную для мобильных устройств, что исключает риски, связанные с блокировкой приложений.

«Внедрение Knomary позволило нам охватить весь персонал вне зависимости от должности и удаленности сотрудника, — отметила Ирина Комаровская, начальник отдела обучения, оценки и развития персонала розничной сети цифровой спортивной платформы «Спортмастер». — Особенно этому способствует мобильное приложение платформы, доступное 24/7, которое отвечает лучшим практикам сегодня, а так же имеет возможность развиваться вместе с бизнесом».

«Совместная работа с компанией «Спортмастер» стала примером глубокой интеграции платформы под специфические задачи крупного омниритейлера. Мы продолжим развивать решение, чтобы оно не только соответствовало, но и опережало ожидания наших клиентов», — сказал Иван Петухов, руководитель продуктового портфеля Knomary.

