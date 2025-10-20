На российском рынке представлен новый флагманский домашний проектор Acer H6805BDa

На российском рынке представлен новый флагманский домашний проектор Acer H6805BDa — модель с поддержкой разрешения 4K UHD (3840x2160) и яркостью 4000 ANSI люмен, рассчитанную для домашних кинотеатров премиум‑класса. Гаджет сочетает высокий уровень детализации, насыщенную цветопередачу и современные мультимедийные опции — от беспроводной проекции до Bluetooth‑аудио — чтобы создать полноценную мультимедийную экосистему в любой комнате. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Acer H6805BDa обеспечит зрелищные просмотры спортивных ивентов и фильмов, а также динамичные игровые сессии благодаря поддержке частоты обновления до 240 Гц и низкой задержке ввода до 5 мс. Кроме того, фирменные цветовые технологии делают картинку плавной, насыщенной и комфортной для глаз. Устройство также предлагает интеллектуальные режимы коррекции кадра и удобные опции установки для быстрой интеграции в любой домашний кинозал.

Основные характеристики Acer H6805BDa — технология: DLP; нативное разрешение: 4K UHD (3840x2160); максимальное входное разрешение: 4K2K (3840x2160); диагональ изображения: от 30" до 300" (76-762 см); минимальная дистанция проецирования: 1 м; яркость: 4000 ANSI люмен (стандарт), 3200 люмен (Eco); срок службы лампы: 5000 / 10 000 / 12 000 ч (Std/Eco/ExtremeEco); до 1,07 млрд цветов; технологии Wall-Color Compensation для корректного отображения цветов на цветных стенах, частота обновления до 240 Гц и низкая задержка 0,5 мс; функции смарт-ТВ: приложения онлайн-кинотеатров и ОС Android; интерфейсы: 2х HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1х RCA (композитный ввод), 1х VGA (аналоговый ввод), 1х RS232, 2x 3,5-мм аудиоразъем, 2х USB-A, RJ45 (Ethernet), SPDIF, беспроводной адаптер UWA5; встроенная аудиосистема: 10 Вт; уровень шума: 26 дБ в режиме ECO; фокусировка и корректировка зума, автоматическая вертикальная трапецеидальная коррекция ±30°.

Проектор Acer H6805BDa уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 156,5 тыс. руб.

Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.