«Инферит ИТМен» помог страховому брокеру Remind взять под контроль ИТ-инфраструктуру

«Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) внедрил у страхового брокера Remind систему инвентаризации и контроля ИТ-инфраструктуры. Решение позволило заказчику упорядочить сбор данных, повысить прозрачность инфраструктуры и сократить трудозатраты службы поддержки. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Страховой брокер Remind поставил задачу обеспечить полный контроль над ИТ-ресурсами: вести учет техники и программного обеспечения, хранить историю изменений оборудования, ПО и их пользователей, а также предоставлять актуальные данные руководителям подразделений и специалистам ИТ-отдела. В компании более 130 сотрудников, работающих как в офисе, так и удаленно.

«На первом этапе рассматривались классические CMDB-системы, затем решили обратиться в ПАО “Софтлайн”, и нас направили к ИТ-вендору "Инферит" — в подразделение “Инферит ИТМен”. На демонстрации стало ясно: “ИТМен” — это инструмент другого уровня. Он не только помогает вести учет, но и становится базой, на которой можно строить и развивать систему управления», — сказал Павел Семенов, начальник отдела информационных технологий Remind.

В рамках проекта был развернут сервер на Ubuntu и установлено около 180 агентов «Инферит ИТМен», а также проведена интеграция с SCCM. Теперь сбор данных о рабочих местах выполняется каждые два часа. Для удобства были доработаны SQL-сенсоры, чтобы отображались IP- и MAC-адреса. Это позволило ускорить диагностику и упростить идентификацию устройств в сети. Дополнительно заказчик выпустил собственный SSL-сертификат, что повысило уровень информационной безопасности.

«Благодаря “Инферит ИТМен” компания получила прозрачный учет инфраструктуры, актуальные данные и контроль истории изменений. Решение позволило повысить эффективность работы ИТ-службы», — отметил Данила Трусов, директор продукта «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

После внедрения системы заказчик смог видеть текущее состояние инфраструктуры и отслеживать динамику ее изменений во времени, что улучшило качество управления ИТ-ресурсами и повысило устойчивость бизнес-процессов.