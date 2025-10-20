Два проекта Госкорпорации «Росатом» стали победителями конкурса CFO Russia «Лучший ЭДО в России и СНГ 2025»

Оба решения-победителя построены на базе импортонезависимой ECM-платформы Атом.Контент — собственной разработки «Росатома»

ИТ-решения Госкорпорации «Росатом» одержали победу сразу в двух номинациях конкурса CFO Russia «Лучший ЭДО в России и СНГ 2025» — «Лучший проект импортозамещения ЭДО» и «Лучший ЭДО в корпоративном управлении». Решения, отмеченные наградами, были реализованы отраслевой командой «Росатома», а представил результаты совместной работы на конкурс ИТ-интегратор атомной отрасли — АО «Гринатом». Церемония награждения состоялась 16 октября 2025 года в Москве в рамках двадцать третьего форума «Внутренний и внешний электронный документооборот».

Команда победителей CFO Russia 2025

В номинации «Лучший проект импортозамещения ЭДО» эксперты отметили стратегически значимый проект по переводу системы электронного документооборота международного бизнеса «Росатома» на импортонезависимое ПО (СЭД МБ 2.0). Проект обеспечил плавную и бесшовную миграцию с зарубежных решений, сохранив при этом привычный интерфейс и бизнес-процессы пользователей, что позволило свести к минимуму временные затраты на адаптацию сотрудников.

Система была внедрена в международных представительствах Госкорпорации «Росатом», обеспечив сокращение времени обработки документов и повышение прозрачности процессов. Кроме того, были внедрены современные инструменты информационной безопасности, подтвержденные сертификацией и соответствующие отраслевым стандартам.

Награды CFO Russia 2025

Победу в номинации «Лучший электронный документооборот в корпоративном управлении» присудили ЕОСДО ТОП — ИТ-сервису для руководителей, который значительно упрощает работу с документами в Единой отраслевой системе документооборота (ЕОСДО 2.0) и ускоряет принятие управленческих решений. Благодаря глубокой интеграции с корпоративными ИТ-системами и возможности индивидуальной настройки под рабочие сценарии руководителей система вывела эффективность управления на новый уровень, позволив сократить временные издержки на обработку документации.

«Эти две победы отражают многовекторность нашего подхода к развитию электронного документооборота. Перевод системы документооборота для международного бизнеса на импортонезависимое ПО — проект СЭД МБ 2.0 — стал важным шагом на пути к импортозамещению и обеспечению цифрового суверенитета, предоставив «Росатому» безопасную и независимую систему для работы с документами в международной сети подразделений и организаций Госкорпорации. Решение ЕОСДО ТОП, в свою очередь, нацелено на создание максимального комфорта и эффективности для управления на всех уровнях, позволяя ускорить процессы и адаптировать интерфейс к потребностям руководителей. Искренне благодарю команду за профессионализм и вклад в реализацию этих значимых решений», — отметила начальник Управления документационного обеспечения Госкорпорации «Росатом» Марина Ермакова.

«Оба решения-победителя, несмотря на разные задачи, которые они решают, построены на базе импортонезависимой ECM-платформы Атом.Контент — собственной разработки «Росатома». Это ядро позволяет нам, как из конструктора, создавать и адаптировать самые разные прикладные решения — будь то сложная система для международного документооборота, как СЭД МБ 2.0, или новый эргономичный инструмент для работы руководителей всех уровней, как ЕОСДО ТОП. Эта победа — заслуга всей нашей команды. Она стала возможной благодаря накопленному опыту и компетенциям, которые позволяют нам решать сложные бизнес-задачи и разрабатывать востребованные, независимые и удобные решения», — подчеркнул директор Центра цифровых технологий документооборота, бизнес-партнер по продуктам документооборота АО «Гринатом» Никита Петров.

Справка

Блок информационных и цифровых технологий госкорпорации «Росатом» в рамках реализации Единой цифровой стратегии (была утверждена в 2018 году) активно развивает разработку программного обеспечения (ПО). Залогом успешной цифровой экспансии является научно-технический потенциал, накопленный атомной отраслью за 80 лет развития. «Росатом» ставит перед собой амбициозную задачу – достижение к 2030 году глобального лидерства по ряду технологий на мировом рынке цифровых решений. Выручка госкорпорации от цифрового направления в 2023 году составила 39,9 млрд рублей (рост по сравнению с 2021 годом – более чем в девять раз).

АО «Гринатом» – ИТ-интегратор и многофункциональный ОЦО Госкорпорации «Росатом». Компания ведет собственную разработку ПО, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, разрабатывает программных роботов, занимается проектным управлением, импортозамещением, применяет искусственный интеллект и машинное обучение. Сегодня Гринатом создает самые современные решения для цифровизации Росатома и является одной из самых динамично развивающихся ИТ-компаний России. Гринатом оказывает ИТ-услуги и предоставляет сервисы ОЦО организациям атомной отрасли, крупнейшим российским предприятиям, федеральным и региональным органам государственной власти.

«Лучший ЭДО в России и СНГ» — ежегодный отраслевой конкурс, организуемый профессиональным сообществом финансовых директоров и специалистов по связям с инвесторами, а также профильными партнерами. Цель конкурса — выявление и популяризация передовых практик внедрения электронного документооборота.

Крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой ИТ-инфраструктуры. Созданные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволят создавать российское ПО, осуществлять перевод процессов в цифровую форму. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.