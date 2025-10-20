CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Инфраструктура Импортонезависимость
|

Cloud Networks переводит ИТ-инфраструктуру на решения «Ред Софт»

По итогам масштабного тестирования компания «Облачные сети» (Cloud Networks) перешла на линейку решений «Ред Софт». В качестве основной серверной операционной системы внедрена «Ред ОС», а в качестве платформы виртуализации – «Ред Виртуализация». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В течение 2024 года «Облачные сети» (Cloud Networks) совместно с «Ред Софт» проводила тестирование работы корпоративных информационных систем. Успешные результаты тестов позволили использовать в качестве основной серверной операционной системы «Ред ОС 8», а в качестве платформы виртуализации – «Ред Виртуализация».

В первом полугодии 2025 года «Облачные сети» провели миграцию с VMWare на «Ред Виртуализация». На «Ред ОС» к осени 2025 г. компания перевела: Менеджер паролей; Система управления знаниями; Сервер резервного копирования; Сервер антивирусной защиты; Сервер мониторинга ИТ; Сервер SIEM

До конца года все серверы корпоративных информационных систем компании будут также переведены на «Ред ОС 8».

«Облачные сети» – авторизованный партнер «Ред Софт». Технический департамент компании организует демонстрации на стендах для заказчиков, показывая совместимость решений по виртуализации.

«Переход на решения «Ред Софт» позволяет нам не только уменьшить зависимость от иностранных поставщиков, повысить уровень технической поддержки за счет наличия официальной поддержки в России, но и продемонстрировать на собственном примере для наших заказчиков возможности перехода на отечественные решения», – заместитель технического директора «Облачные сети» Дмитрий Авраменко.

«Благодарим партнеров из компании «Облачные сети» за выбор наших решений! Будем в дальнейшем развивать линейку продуктов «Ред Софт» для лучшей совместимости с российскими разработками. Вместе мы приближаем общую цель полного импортозамещения ИТ-инфраструктуры», – сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

Напомним, в 2023 г. специалисты «Облачные сети» составили план по переходу на отечественные решения, а также инициировали поиск аналогов зарубежных ИТ-продуктов. В том же году компания стала интегратором и поставщиком решений в области виртуализации и защиты виртуальной инфраструктуры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции

«Яндекс» до конца 2025 года протестирует беспилотное такси. Роботакси может приехать на вызов в 2026 году

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

Российские ИТ-компании просят Мишустина и Госдуму сохранить им нулевой НДС. Иначе темпы роста в отрасли рухнут в разы

Как ИИ меняет производство, строительство и транспорт

Хакерская группировка опубликовала персональные данные сотен сотрудников ФБР, Минюста и Минбеза США и потребовала плату у мексиканских наркокартелей

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще