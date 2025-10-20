«Атомстройкомплекс» приступает к внедрению пилотного проекта платформы для оптимального динамического ценообразования DPrice

Компания «Атомстройкомплекс», застройщик на Урале, объявляет о старте пилотного проекта с платформой DPrice — решением для оптимального динамического ценообразования для рынка жилой недвижимости. Планируется запуск системы на одном из строящихся жилых комплексов «Атомстройкомплекс», идут настройки платформы, в действующем контуре бизнес-процессов застройщика уже идут первые тестовые расчеты. Об этом CNews сообщили представители DPrice.

DPrice рассчитывает оптимальный темп реализации и цены, учитывая стадию строительства, спрос и параметры проектного финансирования. Ожидаемый эффект для бизнеса, который застройщики могут получить по результатам масштабного внедрения платформы DPrice - прирост прибыли в размере 3–7% от выручки за счет оптимального управления темпом продаж и ценами на объекты недвижимости.

Алгоритмы DPrice анализируют: текущий и прогнозируемый спрос; стадию готовности; доходную и расходную части проектного финансирования; формы оплаты (ипотека, рассрочки, риск расторжений).

Платформа помогает обновлять цены, синхронизировать цели и работу коммерческого блока, финансов и продаж и достигать оптимального баланса.

Рынок недвижимости в России сейчас находится на непростом этапе развития, ситуация меняется быстро. Тренды, прослеживаемые сегодня на этом рынке, включают: колебания спроса; уменьшение субсидий и объемов льготных ипотечных программ; высокую ключевую ставку, снижающую прибыль застройщиков; значительную доля продаж в рассрочку.

В этих условиях использование эмпирического подхода к ценообразованию приводит к тому, что застройщик недополучает прибыль с каждой сделки. Оптимальное динамическое ценообразование закрывает этот разрыв, позволяя застройщикам максимизировать прибыль.

«Мы ожидаем, что пилот с DPrice поможет нам лучше управлять темпом продаж и ценой, учитывая ограничения проектного финансирования и текущую рыночную конъюнктуру. По итогам пилота примем решение о масштабировании», – отметил Станислав Оханов, директор по маркетингу и аналитике компании «Атомстройкомплекс».