Российские онлайн-доски укрепляют позиции: аудитория сервиса от «МТС Линк» выросла за год на 47%

Платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» собрала годовую статистику пользовательской активности своего сервиса «Доски» к двухлетию с момента запуска решения. Общее число пользователей за год выросло на 47% по сравнению с показателем 2024 г. Разработчик отметил рост активности среди всех сегментов бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

MAU «МТС Линк Досок» (месячное число активных пользователей) выросло за год на 38%. Ежедневно в сервисе появляется в среднем 250 новых пользователей. В сентябре-октябре 2025 г. наблюдается всплеск интереса к сервису: число новых онлайн-досок выросло на 70% по сравнению со среднемесячным уровнем. В компании объясняют это началом активного делового сезона и нового учебного года.

В 2024 г. в «Досках» появилась возможность импортировать проекты из сервиса Miro. С момента внедрения пользователи перенесли более 17 тыс. онлайн-досок.

Как и в 2024 г., на первом месте среди клиентов сервиса — специалисты в области информационных технологий: разработчики, менеджеры проектов и продуктов, аналитики, специалисты по методологиям Agile и Scrum. Их доля составляет 33%. На втором месте –- представители образовательных организаций, включая преподавателей и студентов, которые используют доски для учебных проектов и совместной работы (29%). На третьем месте — специалисты в области маркетинга, PR и дизайна. Доля каждого из них составляет 4%. Также «МТС Линк Доски» популярны в таких отраслях, как корпоративное обучение, финтех и консалтинг.

Данные «МТС Линк» показывают, что сервис равно востребован как у больших команд (24%), так и у небольших групп до 10 человек (19%). Чаще всего Доски применяют для проведения мозговых штурмов, обучения, планирования, систематизации данных и визуализации идей.

«МТС Линк Доски» за год: ключевые обновления

В сервисе появились новые возможности, расширяющие сценарии использования «Досок». Появилась функция комментариев — участники могут обсуждать материалы прямо на доске, не переключаясь между окнами. Также пользователи могут добавлять на онлайн-доску PDF-файлы и встраивать с помощью iframe контент со сторонних ресурсов по ссылке. Кроме того, был реализован режим голосований. Он позволяет отмечать объекты на онлайн-доске и выбирать наиболее подходящие решения по итогам обсуждений. Готовые проекты можно экспортировать в формате PDF без потери качества.

Разработчик регулярно обновляет сервис в соответствии с потребностями крупного бизнеса. Так, в конце 2024 г. была представлена серверная версия Досок. Усовершенствовано управление командами с большим числом участников: теперь компании могут назначать администратора верхнего уровня. Для него предусмотрена отдельная административная панель, которая позволяет управлять всеми командами организации, изменять состав участников, назначать роли и отслеживать основные действия пользователей. В марте 2025 г. «МТС Линк Доски» включили в Единый реестр российского программного обеспечения.

В 2025 г. инструмент стал частью UC-приложения «МТС Линк», которое также включает в себя мессенджер, сервис ВКС, решения для онлайн-обучения и таск-трекер.

До конца года разработчик планирует расширить функциональность сервиса при помощи инструментов на основе искусственного интеллекта.

«За два года «МТС Линк Доски» выросли из стартапа в неотъемлемую часть нашей интегрированной платформы. Сегодня сервис помогает бизнесу выстраивать эффективные рабочие процессы и повышает продуктивность и креативность команд в безопасной цифровой среде. Наша статистика показывает, что компании начинают активнее переходить на российские решения для совместной работы. Мы ожидаем, что в 2026 г. этот процесс станет системным. Мы также фиксируем рост интереса крупного бизнеса к on-prem версиям сервисов: компании уделяют всё больше внимания информационной безопасности. Число таких запросов выросло вдвое с начала года. В «Досках» мы создали все необходимые условия для бесшовного перехода из зарубежных сервисов и всегда готовы помочь пользователям перенести свои проекты в безопасное и удобное цифровое пространство», — сказал руководитель продукта «Доски» от «МТС Линк» Тигран Басеян.