CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

«Росэл» внедрит технологии ИИ в систему виртуализации ECP VeiL

Холдинг «Росэл» планирует модернизировать систему виртуализации ECP Veil за счет внедрения технологий машинного обучения. Это позволит отечественной программно-аппаратной платформе более эффективно распределять вычислительные ресурсы между виртуальными машинами. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

Система виртуализации ECP VeiL предназначена для установки на аппаратные платформы с распространенной архитектурой x86-64. Комплекс обеспечивает централизованное управление развернутой виртуальной инфраструктурой и визуализацию цифрового пространства.

В основе планируемой модернизации лежит применение алгоритмов искусственного интеллекта. Они будут автоматически распределять процессорное время, оперативную память, дисковое пространство и сетевые каналы между виртуальными машинами пользователей. Такой подход позволит избежать перегрузки реальных серверов.

Платформа ECP VeiL разработана НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэл»). Сейчас специалисты института разрабатывают систему прогнозирования изменения нагрузки в инфраструктуре этого комплекса. Она будет состоять из модулей сбора и анализа данных, проверки решений и управления, которые смогут заранее оптимизировать использование вычислительных мощностей, что повысит энергоэффективность дата-центров.

«Внедрение технологий искусственного интеллекта позволит вывести управление вычислительными ресурсами на новый качественный уровень: формируемая таким образом информационная инфраструктура будет более устойчивой и безопасной. Причем все это – без непосредственного участия оператора», – отметил генеральный директор НИИ «Масштаб» Антон Балицкий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Нейросети убивают высшее образование в ИТ. Выпусников вузов после учебы не берут на работу – вместо них трудятся алгоритмы

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

В Москве и Питере коллапс рынка дата-центров. В ЦОДах почти не осталось места под новые серверы, цены рванули ввысь

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

Мошенники научились снимать с россиян самозапреты на кредиты и оформлять займы

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще