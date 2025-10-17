МТС Exolve обновил решение для виртуальных контакт-центров

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС» и разработчик цифровых коммуникационных решений для бизнеса, выпустил обновленную версию виртуальных контактных центров. Решение предназначено для организации и автоматизации работы профессиональных колл-центров и отделов продаж. Новая версия предлагает возможности для построения эффективного клиентского сервиса. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

В обновленной версии контактного центра от МТС Exolve появились ИИ-решения, включая системы речевой аналитики на базе искусственного интеллекта, Co-Pilot для поддержки операторов, а также омниканальные возможности: все способы коммуникации – голос, чат, мессенджеры и email объединены в общий интерфейс, обеспечивая целостное управление обращениями и непрерывный клиентский опыт.

Одной из ключевых особенностей является поддержка как встроенных ИИ-решений, так и возможности интеграции с сторонними GPT-моделями, что обеспечивает гибкость и индивидуальный подход к оптимизации клиентского обслуживания.

Речевая аналитика и ИИ-транскрибирование разговоров позволяют распознавать и расшифровывать диалоги с клиентами, выявлять ключевые темы и эмоции собеседников, обнаруживать проблемные области, контролировать соблюдение сценариев и повышать качество обслуживания.

Среди преимуществ новой версии также интеллектуальная маршрутизация обращений, которая использует данные из CRM и помогает направлять запросы клиентов к нужным специалистам.

Решение реализовано на базе отечественного программного обеспечения и может быть развернуто как в облаке, так и в контуре ИТ-инфраструктуры заказчика, что гарантирует стабильную работу сервиса и надежную защиту персональных данных.

«Развитие контакт-центров корпоративного уровня - это новый этап в совершенствовании продуктовой линейки МТС Exolve. В то время, где каждый звонок — это ресурс, а каждый клиент — ценность, недостаточно просто отвечать на входящие. Нужно прогнозировать, анализировать и интегрировать, — отметил Рамиль Биккужин, генеральный директор МТС Exolve. – Новая версия нашего сервиса — это не просто колл-центр, а центр управления клиентским опытом для бизнеса».

Услуга ориентирована на компании среднего и крупного бизнеса в таких отраслях, как банки и финансы, ритейл, телеком, страхование и другие, где требуются гибкое управление большим потоком коммуникаций, надежность, безопасность и индивидуальная подстройка под уникальные бизнес-процессы.