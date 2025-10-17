Eltex выпустил Peeper – собственную систему мониторинга софтовых продуктов

В компании Eltex создали систему мониторинга Peeper – комплексное решение, интегрированное в экосистему продуктов вендора, отслеживающее специфические метрики его программных продуктов, а также ключевые характеристики серверного окружения, например, метрики сети, Linux, Docker, баз данных. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Peeper – новая система, и ее развитие идет параллельно с развитием софтовых продуктов Eltex. Он прост в развертывании и эксплуатации. В системе уже настроены готовые профили и дашборды под каждый программный продукт Eltex, а состав специфических метрик и алертов определен на основе опыта сотен интеграций. Пользователь получает работающий мониторинг из коробки – без необходимости разбираться в тонкостях продукта и тратить много времени на настройку.

«Главная задача системы Peeper – предотвратить аварии до того, как они случатся. Peeper непрерывно следит за всеми важными показателями и, когда замечает, что какой-то из них приближается к критическому уровню, сразу отправляет уведомление об этом», ­– сказал Владимир Шишмарев, руководитель сервисного центра Wireless & Systems Eltex.

Все данные о работе серверов и приложений сохраняются в единое хранилище. Когда нужно разобраться, почему произошел сбой, с помощью Peeper можно вернуться назад во времени и посмотреть, что происходило перед аварией, во время нее и после. Все записи, графики и события собраны в одном месте, и можно проследить всю цепочку: что «отвалилось» первым, как это повлияло на другие части системы, почему не сработала защита.

Кроме того, Peeper дает полную картину состояния системы изнутри. Видно все внутренние процессы, даже если снаружи все выглядит нормально.

На данный момент система поддерживает работу с тремя программными продуктами Eltex: системой управления сетевым оборудованием ECCM, IP-АТС ECSS-10 Softswitch и системой управления беспроводной инфраструктурой SoftWLC. В дальнейшем число поддерживаемых продуктов будет увеличиваться.