CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Единый ЦУПИС» внедрил Altcraft Platform при поддержке Novardis

В 2025 г. «Единый ЦУПИС» при поддержке системного интегратора Novardis внедрил платформу автоматизации маркетинга Altcraft Platform. Проект длился полгода, с декабря 2024 г. по июнь 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Novardis.

«Единый ЦУПИС» – платежный сервис в регулируемой индустрии развлечений, обслуживающий 19 млн уникальных идентифицированных клиентов и 25 млн кошельков клиентов российских букмекерских контор и Национальной Лотереи по всей России.

Altcraft Platform автоматизирует ключевые маркетинговые процессы – от сегментации и настройки кампаний до анализа эффективности. Платформу можно развернуть как в облаке, так и on-premise – такой вариант обеспечивает соблюдение высоких стандартов информационной безопасности, что особенно важно для рынка финансовых услуг.

В рамках проекта специалисты Novardis совместно с экспертами «Единого ЦУПИС» разработали архитектуру решения, выполнили настройку платформы и реализовали комплексную интеграцию с внутренними сервисами. В результате компания получила инструмент для управления коммуникациями, в том числе персонализации сообщений, что позволит улучшить клиентский опыт и оптимизировать маркетинговые процессы.

Николай Федянин, директор по маркетингу, «Единый ЦУПИС»: «Внедрение Altcraft Platform стало важным этапом в развитии CRM-маркетинга в компании. Мы снизили риски, связанные с использованием облачных решений для отправки коммуникаций, и создали инфраструктуру для большей персонализации. Решение позволяет гибко настраивать коммуникации, реализовывать сложные сценарии взаимодействия через разные каналы и вести статистику по всем коммуникациям в одном интерфейсе».

Константин Шабаков, архитектор маркетинговых систем, Novardis: «Мы ценим доверие «Единого ЦУПИС» и рады, что наши компетенции в области внедрения маркетинговых платформ нашли применение на рынке. Уверены, что этот проект станет основой для долгосрочного сотрудничества и откроет перспективы для реализации других инициатив в сфере игр и развлечений».

Владислав Габуда, ведущий менеджер по работе с клиентами и партнерами, Altcraft: «Ключевыми требованиями «Единого ЦУПИС» к платформе были полный контроль данных и их высокая доступность, поэтому CDP Altcraft была развернута в формате on-premise. Это обеспечило высокий уровень безопасности, гибкость и независимость в работе с данными. Мы сопровождали проект на всех этапах и готовы поддерживать «Единый ЦУПИС» в реализации будущих задач».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

Нейросети убивают высшее образование в ИТ. Выпусников вузов после учебы не берут на работу – вместо них трудятся алгоритмы

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

В Москве и Питере коллапс рынка дата-центров. В ЦОДах почти не осталось места под новые серверы, цены рванули ввысь

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Мошенники научились снимать с россиян самозапреты на кредиты и оформлять займы

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще