В Новой Москве стартовала IoT-программа для школьников от ПИК, «Летово» и «Умный дом с Алисой»

ПИК продолжает системно развивать образовательную инфраструктуру и запускать программы, которые позволяют школьникам осваивать востребованные навыки в шаговой доступности от дома. В рамках новой инициативы «Лаборатории ПИК» компания объединилась с цифровым лидером — «Яндекс», а также со школой «Летово». Вместе партнеры разработали и запустили программу по направлению «Интернет вещей» для старшеклассников московской школы № 2094 в «Саларьево парке». Об этом CNews сообщили представители ПИК.

Курс рассчитан на учеников 8–11 классов и знакомит их с технологиями, которые уже сегодня меняют повседневный мир. Под руководством педагогов школьники изучают программирование на Python, работу с микроконтроллерами и голосовыми интерфейсами, осваивают 3D-прототипирование и основы проектного управления. Все полученные знания — прикладные: участники курса создают собственные решения, от сценариев «умного дома» до цифровых систем для городской среды. Программа даёт возможность на практике попробовать себя в профессиях инженер-разработчика IoT, специалиста по Smart City, разработчика умных устройств и других технологических направлений.

«Мы делаем акцент на практике: теперь школьники не изучают технологии будущего — они их создают. Благодаря партнерству с «Яндексом» и «Летово», программа даёт не просто знания, а профессиональный опыт — от программирования до работы с реальными IoT-системами. Это инвестиция компании ПИК в специалистов нового поколения», — Андрей Чугунов, руководитель направления образовательных программ ПИК.

«В «Яндексе» мы много лет развиваем технологии умного дома и рады делиться накопленной экспертизой с будущими специалистами. Совместно с партнерами мы создали класс интернета вещей, чтобы школьники сделали первые шаги в профессии, которая сегодня формирует современный и технологичный мир. Мы уверены, что такие инициативы помогают детям не только познакомиться с технологиями, которые делают дома удобнее и безопаснее, но и почувствовать себя создателями будущих городов», – Илья Лебедев, старший менеджер по развитию бизнеса «Умный дом с Алисой».

Новый корпус школы № 2094, построенный ПИК на территории квартала «Саларьево парк», открылся 1 сентября и рассчитан на 1,15 тыс. учащихся. В нем созданы все условия для современного обучения: ИT-полигон, робокласс с зоной прототипирования, инженерная и медицинская лаборатории, медиатека, творческие мастерские, актовый и спортивные залы. Всего на территории жилого квартала «Саларьево парк» функционируют здания школы, расчитанных на 4,6 тыс. учащихся. С 2023 г. в одной из них уже работает программа дополнительного образования от Лаборатории ПИК - «Искусственный интеллект и компьютерное зрение».