«ЦМД-софт» и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве

ИТ-интегратор «ЦМД-софт» и компания SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) объявили о партнерстве. Сотрудничество позволит «‎ЦМД-софт»‎ заниматься внедрением и поддержкой решений SimpleOne, в частности SimpleOne B2B CRM.

«ЦМД-софт» — ИТ-компания, которая на протяжении 30 лет разрабатывает, внедряет и сопровождает бизнес-решения на базе ECM-, CRM-, BPM-, BI-, ERP-систем, а также мобильные приложения и портальные решения собственной разработки. Выбор SimpleOne в качестве партнера был прежде всего обусловлен функциональностью Low-code-платформы SimpleOne, с помощью которой можно автоматизировать бизнес-процессы в компании.

Внедрение SimpleOne B2B CRM-системы для управления корпоративными продажами и маркетингом сложных продуктов в B2B-сегменте станет приоритетным направлением сотрудничества вендора и интегратора. CRM-система разработана специально для компаний Enterprise-уровня, сталкивающихся со сложными многоэтапными процессами продаж. Выбор в пользу SimpleOne B2B CRM обусловлен рядом причин. Прежде всего, это наличие в системе проработанных процессов продаж B2B и маркетинга в компаниях, которые могут подстраиваться под логику «лучших практик» «из коробки». Это позволяет запустить систему в промышленную эксплуатацию сразу после этапа внедрения. Во-вторых, вендор предлагает простую политику лицензирования. Также система обладает необходимой гибкостью, чтобы разобрать «коробку» на составные части, а затем собрать под сложные процессы заказчика.

«Для нас партнерство с вендором SimpleOne — это еще одна возможность предложить клиентам автоматизировать бизнес-процессы на современной Low-code-платформе. В первую очередь, мы планируем сфокусироваться на решении SimpleOne B2B CRM. Богатая функциональность продукта, его дружелюбный интерфейс и понятная модель данных помогут клиентам закрыть актуальные задачи импортозамещения. Повышенная глубина No-code-настроек будет способствовать сокращению сроков внедрения и упрощению дальнейшего сопровождения системы. На первом этапе нашего взаимодействия мы отметили слаженность коммуникаций, прозрачность условий партнерской программы и то, что руководство и специалисты компании SimpleOne увлечены развитием своих продуктов. Это является хорошей основой для плодотворного сотрудничества», — сказала Ольга Орлова, исполнительный директор «ЦМД-софт».

«SimpleOne B2B CRM изначально создавалась с пониманием реальных потребностей компаний, работающих с корпоративными заказчиками. Партнерство с "ЦМД-софт" позволит решить одну из наших ключевых задач — обеспечить масштабируемое и качественное внедрение продукта силами надежных интеграторов. Мы открыты к диалогу и всегда готовы оказать партнерам всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проектов», — сказал Руслан Шарипов, исполнительный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Электронный документооборот и управление контентом
