CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

Томские ученые предложили способ безопасной блокировки «лишнего» тока в электросети

Ученые Томского политехнического университета вместе с коллегами разработали новую архитектуру и алгоритм управления инвертором, которые позволяют управлять напряжением в сети, а также надежно и быстро блокировать «лишний» ток при перегрузках. Разработанный подход позволит в будущем повысить безопасность энергосистем с ветро- и солнечной генерацией, а также системами накопления энергии. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Исследование ученых поддержано грантом Российского научного фонда (№24-29-00004). Результаты работы ученых опубликованы в журнале Mathematics (Q2, IF: 2,2).

В современные энергосистемы внедряют инверторы, которые сами формируют напряжение и частоту. Они позволяют сети устойчиво функционировать при большом количестве возобновляемых источников (ветро- и солнечной генерацией) и слабых участках самой сети. Однако иногда ток в инверторе возрастает и выходит за допустимые пределы. Для его ограничения существуют алгоритмы, которые «заглушают» ключевые функции инвертора, влияющие на эти скачки. Но это ухудшает надежность работы инвертора и всей энергосистемы.

Ученые Томского политеха совместно с коллегами предложили новую архитектуру и алгоритм «виртуального синхронного генератора» с ограничителем тока. Источник тока в нем формируется через управляемую «виртуальную индуктивность». При этом разработка обеспечивает широкий диапазон выходного тока (вплоть до предельного значения) в режиме ограничения, сохраняя возможности по синхронизации, регулировке напряжения и частоты. Это позволяет ограничивать амплитуду тока, при этом сохраняется надежная работа инвертора и энергосистемы.

«У традиционных алгоритмов ограничения тока фазу тока чаще всего задают фиксированным значением. Это снижает диапазон допустимого тока и может привести к нестабильности или потере основных свойств таких алгоритмов. Предложенный нами алгоритм сохраняет свойства формирования сети без дополнительной подстройки, амплитуда тока в нем ограничивается напрямую во внутреннем контуре. Это позволяет избежать насыщения регуляторов напряжения и обеспечивает надежный выход из режима ограниченного тока, что в реальных условиях приводит к менее критичным переходам и меньшим перепадам напряжения», — сказал один из авторов исследования, доцент отделения электроэнергетики и электротехники ТПУ Алексей Суворов.

Блокировка «лишнего» тока в алгоритме осуществляется за счет комбинации двух параллельных систем управления: одна формирует активную и реактивную мощность, а вторая – повторяет динамику виртуального синхронного генератора и дополняет ее виртуальными мощностями. Такой подход помогает предупредить «зацикливание» системы в режиме ограниченного тока и обеспечивает плавный возврат к нормальной работе после устранения перегрузки.

Разработанный алгоритм политехники испытали на экспериментальном образце трехуровневого инвертора, который был создан в рамках проекта «Кибер-физическая среда на базе цифровых двойников энергетических, информационных и коммуникационных систем», реализуемого в Передовой инженерной школе ТПУ. Результаты показали, что во время перегрузки сети алгоритм удерживал напряжение и частоту, выдерживая различные типы нагрузок, и позволил электросети работать без потери стабильности в сетевом и автономном режимах без «бестоковой паузы».

В исследовании приняли участие ученые лаборатории моделирования электроэнергетических систем Инженерной школы энергетики ТПУ и Института энергетических исследований РАН.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

Люди во всем мире страшатся развития ИИ. Американцы и итальянцы боятся больше всех

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Разработчик ОС «Альт» анонсировал специальные цены на покупку и обновление продуктов до конца 2025 года

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

ИТ-компании бьют тревогу: отмена налоговых льгот ударит по госорганам и по бюджету

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще