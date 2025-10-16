CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Россети» повысили уровень импортозамещения ИТ-решений до 91,5%

«Россети» повысили уровень импортозамещения ИТ-решений до 91,5%. Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко рассказал о переходе на отечественное программное обеспечение в сетевом комплексе.

Он отметил, что решение задачи импортозамещения требует комплексного подхода, потому что за предыдущие годы в отрасли сформировался «лоскутный» ИТ-ландшафт, состоящий из многих сотен систем. Для преодоления этого вызова в группе «Россети» была создана Единая ИТ-архитектура, предусматривающая унификацию процессов и данных, а также типизацию целевых решений. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Россети».

«Мы разработали Стратегию цифровой трансформации до 2030 г., определили портфель проектов, которые реализуются исключительно на российских ИТ-платформах. На базе дочерней компании «Россети Цифра» и Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей создали Центр тестирования отечественных решений, где проверяются качество и совместимость программных и аппаратных продуктов», – сказал Константин Кравченко.

Несмотря на объективные тарифные ограничения, добавил он, группе «Россети» удалось добиться серьезных результатов – показатель импортозамещения, рассчитанный по методике Минцифры России, в настоящее время достиг 91,5%. Наиболее сложной задачей, над которой идет работа, является переход на отечественные ERP-системы, объединяющие ключевые производственные и финансовые процессы.

