PLM-система «Сарус+» включена в реестр отечественного ПО

Программный комплекс «Сарус+» для управления жизненным циклом изделий, разработанный в «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), зарегистрирован в Едином реестре российского программного обеспечения Минцифры России (регистрационный номер №29601, класс 08.01). Об этом CNews сообщил представитель НКК.

«Сарус+» представляет собой платформу, предназначенную для сквозного управления данными и процессами на всех стадиях жизненного цикла изделия. Функциональность системы сопоставима с ведущими зарубежными аналогами, при этом решение адаптировано под специфику отечественных приборо- и машиностроительных производств.

Система базируется на доверенном технологическом стеке, включающем сертифицированные российские компоненты. «Сарус+» поддерживает отечественные операционные системы и функционирует через веб-браузер, что повышает эффективность взаимодействия распределенных команд, сокращает время и расходы на проектирование конечного изделия.

Одной из ключевых задач PLM-системы является автоматизированное управление разработкой конструкций из слоистых композиционных материалов. Для этого в решении реализован сквозной модуль «Сарус+ Композиты», содержащий инструменты для цифрового проектирования, моделирования, анализа и подготовки к производству многослойных композитных изделий в единой CAD/CAM-среде.

«Включение «Сарус+» в реестр отечественного ПО — это новый этап для развития сотрудничества с предприятиями, — отметил Андрей Слюняев, директор по разработке НКК «Машиностроение». — Мы предлагаем рынку не просто импортозаместительный продукт, а стратегическую платформу для цифровой трансформации, которая обеспечивает долгосрочную технологическую независимость и повышает эффективность управления жизненным циклом изделий».