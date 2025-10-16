CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

«М.Видео» назвала самые популярные бренды в сегменте носимой электроники в III квартале

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, представила рейтинг самых популярных брендов устройств носимой электроники в России. По оценке компании, за девять месяцев 2025 г. россияне приобрели около 4,9 млн умных часов и браслетов на сумму порядка 34 млрд руб., а в июле–сентябре — около 1,5 млн устройств на 11 млрд руб. Средняя цена одного устройства составила около семи тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

По количеству проданных устройств лидируют unbranded-девайсы, на долю которых приходится около 35% рынка — это доступные модели базового уровня, ориентированные на массового покупателя. Второе место занимает Huawei с долей 18%. Третьим по популярности остается Xiaomi (11%), удерживающий стабильный спрос на серию Smart Band и Redmi Watch. Далее следуют Redmi (8%) и Apple (5%), традиционно востребованная в премиум-сегменте за счет линейки Apple Watch Series и Ultra.

В денежном выражении расстановка сил иная. Лидером по выручке остается Huawei с долей 26%, за ним следует Apple с 24%, которая стабильно удерживает сильные позиции в премиум-сегменте. Третье место занимает Samsung (11%) за счет новых поколений Galaxy Watch, четвёртое — unbranded-устройства (10%), а пятое — Xiaomi (7%), популярная среди покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и функциональности.

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео» Никита Толпыгин: «Покупатели все чаще выбирают носимые устройства, которые максимально вписываются в их цифровую экосистему и делают использование смартфона еще удобнее. Люди ориентируются на модели с расширенным функционалом, стабильной работой, точными датчиками и длительным временем автономной работы. Для многих важно, чтобы устройство не просто считало шаги, а помогало следить за здоровьем, контролировать уведомления и быть на связи в течение всего дня. Именно поэтому носимая электроника остаётся одной из самых востребованных и технологичных категорий на рынке».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

Нейросети убивают высшее образование в ИТ. Выпусников вузов после учебы не берут на работу – вместо них трудятся алгоритмы

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

В Москве и Питере коллапс рынка дата-центров. В ЦОДах почти не осталось места под новые серверы, цены рванули ввысь

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

Мошенники научились снимать с россиян самозапреты на кредиты и оформлять займы

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще