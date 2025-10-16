Анатолий Гарбузов: Столичные производители электрооборудования наращивают выпуск продукции

Московские предприятия увеличивают выпуск высокотехнологичной продукции: от электродвигателей и литий-ионных батарей до электрической аппаратуры для коммутации или защиты электрических сетей. С января по август 2025 г. производство электрического оборудования выросло более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

«Сегодня в городе работает свыше 130 предприятий по разработке и изготовлениюэлектрического оборудования для сферы электромобилестроения, авиации, логистики, ЖКХ, банковского сектора, медицины и других направлений. Компании наращивают объемы выпускаемой продукции и активно расширяют ассортимент, предлагая заказчикам передовые отраслевые решения. За первые восемь месяцев 2025 г. производство электрооборудования выросло на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказал Анатолий Гарбузов.

Московская компания «Экотех» – изготовитель электротехнической продукции и разработчик устройства защиты от дугового пробоя – наращивает производство и продажи. По итогам трех кварталов 2025 г. выручка увеличилась на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. До конца 2025 г. предприятие планирует вывести на рынок новое комбинированное устройство. Разработка позволит повысить уровень комплексной защиты электрических сетей и оптимизировать использование пространства в распределительных щитах. Девелоперы и разработчики щитового оборудования уже отметили потенциал решения для применения в жилых и социальных проектах.

Еще одна столичная компания «Сотелком» создает литий-ионные батареи и зарядные устройства. Продукция предназначена для складской и погрузочной техники, клининговых машин, стационарных объектов. В рамках импортозамещения предприятие разработало и запустило в серийное производство одного из ключевых компонентов батарей – электронную систему контроля и управления аккумуляторов. В 2025 г. удалось увеличить выпуск данной системы более чем в четыре раза по сравнению с 2024 г.

«Переход на собственную разработку позволяет не только снизить зависимость от зарубежных поставок, оптимизировать себестоимость продукции, но также дает возможность гибко настраивать функционал системы под конкретные запросы потребителя. Это особенно важно, учитывая расширение сферы поставок: помимо традиционного рынка батарей для складской техники, продукция применяется для изготовления различных авиационных изделий, а также в автомобильной промышленности», – сказал генеральный директор компании Кумушали Гурьяшкин.

Другое столичное предприятие – «Некс-Т» – лидер по производству сенсорных дисплеев в России. Благодаря инвестициям в модернизацию и роботизацию за три года выручка компании выросла в три раза, прибыль – более чем в шесть раз, а объем выпуска – на 25%. В декабре будет запущена первая в России роботизированная линия по выпуску ЖК-модулей мощностью 500 тыс. единиц в год, что обеспечит отечественных разработчиков необходимыми компонентами для выпуска устройств различного назначения: автомобили, самолеты, банкоматы, медицинское и промышленное оборудование, телевизоры, мониторы.