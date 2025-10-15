CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

X-Com дополнила ассортимент ИБП устройствами бренда Marsriva

Группа компаний X-Com дополнила ассортимент ИБП устройствами бренда Marsriva, этот вендор производит широкий ассортимент ИБП и батарей для них. ИБП Marsriva подойдут практически под любые задачи: в портфеле компании есть весь спектр от умных офисных ИБП начального уровня до промышленных ИБП.

Спектр продукции Marsriva охватывает напольные онлайн-ИБП мощностью 1-10кВа, литиевые ИБП 1-6кВА в стоечном и напольном исполнении, 3-фазные онлайн-ИБП 10-60кВА, промышленные ИБП для производственной сферы, ЦОД и энергетики, рассчитанные на 10-160кВА, а также «умные» литий-ионные офисные ИБП мощностью 800-1200 ВА.

Особое внимание уделено востребованному сегменту мини-DC-ИБП. Данные ИБП имеют компактные размеры и возможность резервного питания устройств при исчезновении напряжения в бытовой сети. Это характерно для моделей серии Marsriva KP1, которые предназначены для роутеров и других маломощных устройств, таких как датчики умного дома и камеры безопасности.

В ИБП Marsriva DC реализована технология передачи данных от переменного тока к постоянному току 0 мс, также предусмотрены гнёзда для настенного монтажа на задней панели и система воздушного охлаждения. Для обеспечения дополнительной безопасности, в устройствах также предусмотрен огнестойкий корпус.

«ИБП – один из самых востребованных продуктов у наших заказчиков из всех сфер бизнеса, как для продажи, так и для проектов. ГК X-Com уделяет этой товарной категории особое внимание, и наши специалисты постоянно работают над расширением ассортимента, отбирая самых технологичных производителей с самой качественной продукцией», – сказал Антон Усков, руководитель направления «инфраструктура» ГК X-Com.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

На «Госуслугах» появилась возможность оформить налоговый вычет

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

Власти разыскивают за границей имущество экс-главы разработчика российских суперкомпьютеров

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще