X-Com дополнила ассортимент ИБП устройствами бренда Marsriva

Группа компаний X-Com дополнила ассортимент ИБП устройствами бренда Marsriva, этот вендор производит широкий ассортимент ИБП и батарей для них. ИБП Marsriva подойдут практически под любые задачи: в портфеле компании есть весь спектр от умных офисных ИБП начального уровня до промышленных ИБП.

Спектр продукции Marsriva охватывает напольные онлайн-ИБП мощностью 1-10кВа, литиевые ИБП 1-6кВА в стоечном и напольном исполнении, 3-фазные онлайн-ИБП 10-60кВА, промышленные ИБП для производственной сферы, ЦОД и энергетики, рассчитанные на 10-160кВА, а также «умные» литий-ионные офисные ИБП мощностью 800-1200 ВА.

Особое внимание уделено востребованному сегменту мини-DC-ИБП. Данные ИБП имеют компактные размеры и возможность резервного питания устройств при исчезновении напряжения в бытовой сети. Это характерно для моделей серии Marsriva KP1, которые предназначены для роутеров и других маломощных устройств, таких как датчики умного дома и камеры безопасности.

В ИБП Marsriva DC реализована технология передачи данных от переменного тока к постоянному току 0 мс, также предусмотрены гнёзда для настенного монтажа на задней панели и система воздушного охлаждения. Для обеспечения дополнительной безопасности, в устройствах также предусмотрен огнестойкий корпус.

«ИБП – один из самых востребованных продуктов у наших заказчиков из всех сфер бизнеса, как для продажи, так и для проектов. ГК X-Com уделяет этой товарной категории особое внимание, и наши специалисты постоянно работают над расширением ассортимента, отбирая самых технологичных производителей с самой качественной продукцией», – сказал Антон Усков, руководитель направления «инфраструктура» ГК X-Com.