SL Soft FabricaONE.AI представила SL AI Search — корпоративный интеллектуальный поиск нового поколения

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) продолжает развивать направление искусственного интеллекта и выводит на рынок SL AI Search — модуль интеллектуального поиска, разработанный кластером SL Soft AI. Продукт обеспечивает доступ к корпоративным данным, объединяя разрозненные базы знаний и документы в единое цифровое пространство. Об этом CNews cjj,bokb представители Softline.

SL AI Search позволяет сотрудникам получать ответ на интересующий вопрос, сформулированный на естественном языке. Ответ может быть получен в виде текста с указанием источника, ссылки на документ или выдержки из файла. Пользователи могут работать с поиском в привычном интерфейсе: SL AI Search может быть встроен в единое окно корпоративного портала, быть доступен через чат в популярных мессенджерах или встроен в информационные системы.

Интеллектуальный поиск реализован в двух режимах. Первый — диалоговый чат на основе RAG и больших языковых моделей: он возвращает точный и обобщенный ответ на основе корпоративных документов и базы знаний. Если запрос пользователя неоднозначный и требует детализации, SL AI Search задает уточняющие вопросы. Второй режим — классическая поисковая строка, которая умеет искать не только по словам, но и по их синонимам и связанным терминам, чтобы находить нужные документы даже при запросе в свободной форме. Такое сочетание позволяет выбирать оптимальный сценарий работы — от быстрого поиска документа до разъяснения сложного вопроса в чате.

Модуль работает со смыслом и контекстом, поддерживает семантический и векторный поиск, а также понимает синонимы и профессиональную лексику. SL AI Search обеспечивает сквозной поиск по локальным и сетевым папкам, СЭД, КЭДО, архивам, ERP-системам, корпоративным порталам, облачным хранилищам, деловой переписке и внешним ресурсам. Продукт позволяет находить нужные данные в текстах, таблицах, изображениях и других типах файлов.

Интеллектуальный поиск работает как независимый компонент, который бизнес может использовать отдельно или в связке с другими модулями от кластера SL Soft AI (ИИ-агентами и ИИ-ассистентами, RPA, IDP, OCR и GenAI).

«В ходе пилотных внедрений использование интеллектуального поиска показало экономию до двух часов рабочего времени сотрудников ежедневно, а также рост продуктивности отдельных подразделений до 30%. Например, в отделах техподдержки SL AI Search обеспечивает мгновенную подготовку ответов клиентам и снижает нагрузку на операторов, а в HR открывает быстрый доступ к регламентам и инструкциям, что облегчает процесс адаптации новых сотрудников», — отметил Павел Борченко, управляющий директор кластера SL Soft AI компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline).

