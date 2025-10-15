CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Sitronics Group в 2025 году обеспечила бесперебойную работу критической инфраструктуры в десятках российских дата-центров

Российская ИТ-компания Sitronics Group в течение 2025 г. реализовала несколько десятков проектов по техподдержке и обеспечению работоспособности центров обработки данных (ЦОД) в разных регионах страны.

Специалисты компании выполняли комплекс работ, направленных на поддержание доступности и отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры клиентских ЦОД. В частности, команда инженеров ИТ-компании занималась как оперативным устранением неисправностей, заменой комплектующих и плановым обслуживанием оборудования, так и поэтапным обновлением устаревших компонентов в дата-центрах заказчиков с целью повышения их производительности и энергоэффективности.

«Для ритейла, телекома и заказчиков из финансового сектора бесперебойная работа дата-центра — вопрос как деловой репутации, так и экономической значимости. Наши инженеры обеспечили заказчикам максимальную и всестороннюю поддержку. Реализация десятков таких проектов за год демонстрирует высокий уровень доверия к нам со стороны рынка», — сказал вице-президент по технике Sitronics Group Алексей Морозов.

Он также отметил, что все проекты были реализованы в строгом соответствии с SLA заказчиков, и с минимальным временем реагирования на инциденты.

Sitronics Group специализируется на проектах в области построения, модернизации и технической поддержки центров обработки данных, облачных решений и корпоративной ИТ-инфраструктуры. Компания создает и внедряет инженерные и системы мониторинга собственной разработки, обладает штатом сертифицированных инженеров и первой в России сертифицировала модульные центры обработки данных собственного производства в международном отраслевом центре Uptime Institute, подтвердив соответствие уровню надежности Tier III.

