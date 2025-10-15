SimpleOne и «Ланит-Проекты» представили продуктовое расширение Simple IDM в рамках технологического партнерства

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) и системный интегратор «Ланит-Проекты» (входит в группу «Ланит») заключили соглашение о технологическом партнерстве. Теперь компания «Ланит-Проекты» сможет размещать и продвигать собственные решения на маркетплейсе компании SimpleOne. Первым из них стало продуктовое расширение Simple IDM.

Simple IDM предназначено для централизованного управления доступами сотрудников к информационным системам организации. Модуль охватывает полный цикл работы с правами: от подачи заявки через портал до автоматического отзыва по окончании срока действия.

Simple IDM позволяет автоматизировать процесс управления доступами (IDM, Identity Management), исключает дублирующие согласования и ведет реестр всех предоставленных доступов. Модуль дает возможность подать заявку на набор доступов к ресурсам с разными ролями, осуществлять многоэтапное согласование, а также обеспечивает визуализацию состояния процедур согласования. Такое расширение поддерживает интеграцию с Active Directory и другими системами, которые позволяют автоматически выдавать или отзывать доступы.

Модуль автоматизирует ведение реестра, где фиксируются предоставленные доступы, их актуальные статусы, срок предоставления и завершения, а также все данные о процессе согласования. Поддерживается загрузка информационных справочников систем, ролей, ресурсов и реестра доступов из Excel-шаблонов. В том числе есть возможность выгрузки реестра доступов и журнала заявок в Excel для анализа и аудита.

«Технологическое партнерство с “Ланит-Проекты” усиливает наше взаимодействие и расширяет возможности платформы. Управление доступами — критически важная задача для любой организации, и интеграция решений “Ланит-Проекты” в SimpleOne помогает компаниям автоматизировать эти процессы», — сказал Руслан Шарипов, исполнительный директор SimpleOne, корпорация ITG.

«За 5 лет работы с SimpleOne у нас накопилось много проектных наработок. Мы уверены, что многие из них могут пригодиться другим компаниям и имеют собственный рыночный потенциал. Поэтому мы приняли решение упаковать наш опыт и разместить модуль Simple IDM на маркетплейсе SimpleOne для широкой аудитории. Данный модуль мы успешно используем у себя в компании для управления доступами к многочисленным информационным ресурсам “Ланит”. Без сомнения он займёт достойное место в маркетплейсе вендора и в нашем продуктовом портфеле», — отметил Максим Гречнев, руководитель отдела интеллектуальных платформ компании «Ланит-Проекты».

Продуктовое расширение Simple IDM уже доступно на маркетплейсе SimpleOne.